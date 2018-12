Ulepszono składowanie zboża w Unii Europejskiej

Pojemność magazynowa zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych w UE wzrosła od 2005 r. do 359 milionów ton, ale w systemie wciąż występują wąskie gardła, związane głównie z problemami dotyczącymi przepustowości, które mogą mieć wpływ na cały sektor. Są to główne wnioski z badania dotyczącego przechowywania zboża w Unii Europejskiej, zleconego przez departament rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej.

Całkowita zdolność magazynowania w UE dla zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych wzrosła o 20% w latach 2005-2015, w porównaniu do 11% wzrostu produkcji w tym samym okresie. Wszystkie 28 państw członkowskich zwiększyło swoją pojemność magazynową w ciągu tych 10 lat. Nadal istnieje ryzyko niedoboru pojemności magazynowej w niektórych państwach członkowskich, jednak potrzebne są dodatkowe inwestycje.

W badaniu zidentyfikowano cztery główne korytarze transportowe dla zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych w Europie: bałtycko-adriatycki, północno-morski Bałtyk, Ren-Alpine i Ren-Dunaj. Ponadto stwierdzono, że większość tonażu dalekiego zasięgu pokrywają śródlądowe drogi wodne i koleje, podczas gdy krótkie odległości są głównie pokrywane przez transport ciężarowy.

Jednak w przypadku wszystkich czterech korytarzy transportowych i wszystkich trzech rodzajów transportu pojawiły się wąskie gardła. Na przykład problemy z przepustowością pojawiły się w niemieckiej i austriackiej sieci transportowej, w szczególności w odniesieniu do transgranicznych połączeń kolejowych.

Przy około 4 milionach ton zboża o wartości ponad 1 miliarda euro poruszających się w UE każdego tygodnia, dobrze funkcjonujący system magazynowania i logistyki ma ogromne znaczenie dla zapewnienia spełnienia wymagań rynku UE po konkurencyjnej cenie. Wąskie gardła mogą powodować niedobory podaży i zwiększoną zmienność cen.

Badanie zawiera kompleksowy przegląd i mapowanie sytuacji magazynowania i logistyki w odniesieniu do zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych w UE. Mapuje ona urządzenia do składowania we wszystkich państwach członkowskich i na wszystkich poziomach łańcucha dostaw. Pokazuje także ewolucję pojemności magazynowych i infrastruktury logistycznej w ciągu ostatnich 10 lat. Wreszcie zawiera zalecenia dotyczące rozwiązania tych wąskich gardeł i analizuje możliwości przyszłych inwestycji.

Źródło: Komisja Europejska