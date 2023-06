Ukraińskie inwestycje w maszyny rolnicze wracają do stanu sprzed wojny

Według wyników badania przytaczanego przez Ukrinform, w tym roku poziom inwestycji w maszyny rolnicze na Ukrainie ma się zbliżyć do poziomu sprzed rosyjskiej napaści na ten kraj.

Badanie miało charakter wywiadu, a próbę stanowiło 14 przedsiębiorstw rolnych. Według wyników inwestycje w ciągniki mają stanowić w 2023 roku średnio 10,2 dolarów amerykańskich na hektar, podczas gdy w 2022 roku było to zaledwie 7,1 USD/ha.

Inwestycje na średnim poziomie 10,2 USD/ha zbliżają się do poziomu sprzed wojny; w latach 2018-2021 było to średnio 10,9 USD/ha. Z kolei na opryskiwacze respondenci chcą przeznaczyć średnio 6,1 USD/ha; to więcej od średniej z lat 2018-2021, kiedy to wydawano 5,3 USD/ha. W zeszłym roku było to 3,2 USD/ha.

Respondenci w tym roku nie planują za to zakupu kombajnów zbożowych.

– Oczywiście firmy rolne widzą dalsze możliwości rozwoju nawet w warunkach wojennych, więc planowane inwestycje w bieżącym sezonie są na odpowiednio wysokim poziomie. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że istnieją pewne cykle wymiany sprzętu, bez których nie da się zapewnić stabilnej produkcji. Zwykle zdarza się to mniej więcej raz na 6-7 lat, w zależności od rodzaju maszyn – czytamy w Ukrinform.