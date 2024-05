Oj, co się w tej Europie dzieje? A może to rolnicy są rozwydrzeni?

Co jak co, ale to właśnie ciągniki rolnicze wyznaczają większość trendów w nowoczesności rolnictwa, a przynajmniej tej mechanicznej. Wyznaczają też, przez swoją sprzedaż, także koniunkturę w całym agromaszynowym światku. Ale ostatnio w 2023 r. … oj, co się w tej Europie działo!

W ubiegłym roku w 22 europejskich krajach zostało sprzedanych łącznie ponad 142 000 nowych ciągników. Jak na naszą małą Europę to dość sporo, ale i tak mniej o 13% niż w 2022 r. Spadek sprzedaży odczuli wszyscy producenci, bo dla jednych kilka-kilkanaście procent na minusie to dużo, a dla innych nawet ten sam co rok temu poziom to stagnacja, a nawet ta nie jest dobra.

Czy to oznacza, że rolnicy nie mają funduszy na wymianę sprzętu? I tak i nie. Fakt, że ceny zboża są niskie, a środki do produkcji mocno podrożały, a to odpowiada za chroniczną niechęć do wydawania kasy spowodowaną niepewnością najbliższej przyszłości. I oczywiście cenami środków do produkcji, które wcale nie chcą się ustabilizować.

Rolnicy mają kasę, a młodzi są rozwydrzeni

Właśnie taką tezą podzielił się ze mną pewien starszy rolnik, którego znam od lat. W czasie naszej rozmowy nie narzekał na obecne czasy i ceny, bo pewnie pamięta dużo gorsze i trudniejsze chwile. Stanowczo natomiast twierdził, że “rolnicy mają kasę, tylko nie chcą jej wydawać, kupując nowy sprzęt. Młodzi rolnicy są rozwydrzeni i chcieliby wszystko najlepsze i na już, bo nie ma w nich pokory, a ziemia lubi pokorę”.

Nie będę oceniał jego opinii, ale wiem, że wynika ona z kilkudziesięciu lat pracy na roli, a rozglądając się po jego bardzo nowoczesnym parku maszynowym, wiem, że robił to dobrze i rozsądnie inwestował. Jak sam mówi, kupuje nowy sprzęt nie dlatego, że jest mu teraz potrzebny, ale dlatego, że właśnie już niedługo będzie mu on potrzebny. I z takim stwierdzeniem trudno mi się nie zgodzić.

Jak się to ma do kurczącej się sprzedaży ciągników w prawie całej Europie? Okazuje się, że najmniejsze spadki, a nawet w ogóle ich brak jest w segmencie ciągników o dużych mocach. Kupują czy też leasingują je duże firmy, które nie mogą sobie pozwolić nawet na stagnację. Patrzą biznesowo w przyszłość, mają cel i plan wykonują. Maszyna, jaką jest dla nich ciągnik, jest środkiem do osiągnięcia celu, a nie błyskotką do chwalenia się przed sąsiadem.

Fendt prawie bez spadku

Ogólnie w całej Europie w 2023 r. najwięcej, bo 23% ciągników sprzedała grupa AGCO. Drugie miejsce zajął CNH Industrial, zgarniając 19,6% rynku, jednak o grubość włosa za nim jest John Deere z 19,1%. Widać wyraźnie, że walka o klienta trwa i to mimo spadków. A te są spore, bo “zjazdy” sprzedaży zaobserwowali wszyscy producenci ciągników.

Najbardziej procentowo w 22 europejskich krajach spadła sprzedaż marek McCormick i Landini: o 25% mniej ciągników. Na kolejnych miejscach znajdują się CNH Industrial (-15,9%), Same Deutz-Fahr (-12%), Kubota (-11,9%) i John Deere (-11,7%). Claas sprzedał jedynie o 4,3% mniej ciągników, a AGCO jako cała grupa o 7,1% mniej. Co ciekawe, tylko niemiecka marka Fendt (należąca do grupy AGCO) wyszła stosunkowo bez szwanku z dołującego w 2023 r. rynku, notując spadek jedynie o 0,8%. Można jednak nazwać to stagnacją.

Dane te pochodzą z rejestracji sprzedaży w 22 krajach Europy, ale trzeba tu jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie wszystkie kraje stosują dokładnie tę samą metodę rejestracji. Różnie na przykład stosowany jest dolny próg mocy, a w niektórych krajach ładowarka rejestrowana jest jako silnikowy pojazd rolniczy w kategorii “ciągnik”, co powoduje pewne odchyły od realnych danych.

Czy ten rok także będzie spadkowy, to się jeszcze okaże. Nawet jeśli i on będzie na minusie, to rolnicy wymiany swojego sprzętu nie mogą powstrzymywać w nieskończoność i w końcu ruszą na zakupy. Rynek sprzedaży ciągników się w końcu odbije, bo musi.