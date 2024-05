Stawki za dzierżawy w górę pomimo spadku opłacalności produkcji. Ceny dzierżaw wiosna 2024

Stawki za dzierżawę ziemi rolnej w obrocie prywatnym systematycznie idą w górę i to pomimo tego, że opłacalność produkcji znajduje się na bardzo niskich poziomach. Jednakże wszystko zależy od miejsca, bo są regiony i to w obrębie nawet jednego powiatu czy gminy, gdzie mogą się one diametralnie różnić.

Tradycyjnie najdrożej jest w dwóch województwach, czyli w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Tutaj stawki za dzierżawę 1 hektara potrafią przekraczać nawet 4 tys. zł, a minimalnie trudno jest znaleźć coś poniżej 1,5 tys. zł.

Wysokie, bo przekraczające 1 tys. zł/ha czynsze dzierżawne są również w takich województwach jak warmińsko-mazurskie, opolskie, pomorskie, mazowieckie, dolnośląskie czy świętokrzyskie. Te rozpiętości cenowe są tutaj nieco mniejsze i najczęściej mamy do czynienia z czynszami w wysokości pomiędzy 1,2 do 2 tys. zł/ha.

Statystycznie najtańsze są województwa takie jak lubuskie, zachodniopomorskie czy podkarpackie, gdzie stawki za dzierżawę rozpoczynają się od 600 zł za hektar.

Oczywiście duże różnice w cenie występują w zależności od klasy ziemi i przede wszystkim od tego jak duże jest zainteresowanie dzierżawą w danym rejonie, gdyż są również przypadki kiedy zainteresowanie ziemią jest nikłe i wydzierżawiający zadowoli się jedynie dopłatami, a dzierżawca użytkuje ziemię bez czynszu dzierżawnego.

Takie sytuacje zdarzają się nawet w obrębie jednego powiatu czy gminy, ale są również sytuacje gdzie dzierżawca jest skłonny zapłacić nawet 6 tys. zł za hektar i to niekoniecznie w Wielkopolsce czy w kujawsko- pomorskim. Jednakże dotyczy to z reguły ziemi pod produkcję warzywniczą.