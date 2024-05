Ostrożeń polny w kukurydzy i ziemniaku – co na odchwaszczanie

Ostrożeń polny to gatunek chwastu, którego nigdy nie wolno lekceważyć. Jego duża żywotność sprawia, że jest on bardzo trudnym przeciwnikiem. Jednak plantator nie jest bez szans, gdyż ma możliwość jego efektywnego ograniczenia. Podpowiadamy jakie herbicydy użyć w kukurydzy i ziemniaku.

Ostrożeń polny – jest gatunkiem wieloletnim, dorastającym do 1,5 m wysokości (przeważnie jest to jednak pomiędzy 0,4-1,0 m), który spotykany jest praktycznie we wszystkich uprawach rolniczych. Jest to gatunek, który można spotkać na różnych typach gleb, jednak najbardziej preferuje gleby przewiewne, bogate w próchnicę i węglan wapnia. Najlepiej rozwija się na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 7,0), zasobnych w azot i potas (hiperakumulator tych dwóch makroelementów), potrafiącą „wynieść” z pola w ciągu sezonu wegetacyjnego, odpowiednio: do 140 kg azotu i do 120 kg potasu!

Ostrożeń polny rozmnaża się na dwa sposoby: generatywnie, poprzez owoce (niełupki, które posiadają puch kielichowy ułatwiający ich rozsiewanie) oraz wegetatywnie za pomocą odrostów korzeniowych powstających z licznych pąków przybyszowych na korzeniach. Na polach spotyka się obie formy, czyli osobniki roczne i osobniki dwu lub wieloletnie, jednak to te ostatnie stanowią zdecydowana większość populacji ostrożenia na polu. Oczywiście ma to swoje znaczenie w postaci możliwości skutecznego wyeliminowania tego gatunku, gdyż osobniki 2-3 letnie, potrafię się szybko regenerować po zabiegach mechanicznych czy nawet po herbicydach, przez co w kolejnych sezonach stanowią spore wyzwanie dla plantatora. Natomiast formy roczne są najbardziej wrażliwe na różnego rodzaju zabiegi mechaniczne ale również i na s.cz. herbicydów dlatego są zdecydowanie bardziej łatwiejsze do skutecznego wyeliminowania z danego pola.

Zwalczanie ostrożenia polnego w kukurydzy

Jedynym skutecznym rozwiązanie jest zastawanie mieszaniny trzech s.cz., tj. foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu, które znajdują się w herbicydzie Maister Power 42,5 OD. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 1,5 l/ha. Kukurydza powinna znajdować się w fazie 4-6 liści (BBCH 14-16), a ostrożeń polny w fazie liścieni lub w fazie 2-4 liści właściwych. Działanie tego preparatu widoczne jest już po upływie około 14 dni od momentu wykonania zabiegu. Czego odzwierciedleniem są charakterystyczne objawy w postaci zahamowania wzrostu, chlorozy oraz deformacje (skręcenie się) liści. Ponadto obserwuje się silne zahamowaniem wzrostu i rozwoju korzeni. W konsekwencji prowadzi to do skarłowacenia całej rośliny ostrzenia polnego, a następnie do jego śmierci.

Ponadto w sprzedaży dostępnych jest kilka innych s.cz., które również ograniczają ostrożenia polnego, jednak tylko w stopniu średnim! Pomimo to warto je jednak zastosować, gdyż nawet silne zahamowanie wzrostu i rozwoju tego uciążliwego gatunku spowoduje, że jego konkurencyjne oddziaływanie względem roślin kukurydzy, będzie ograniczone do minimum.

2,4-D (np. Darby 600 SL, Dicopur 600 SL, Stapler 600 SL, Esteron 600 EC), substancja ta najskuteczniej ograniczana rozwój ostrożenia polnego, który znajduje się w fazie 2-6 liści, powodując jego deformacje i zahamowanie wzrostu. Trzy pierwsze herbicydy, należy stosować w fazie 5-6 liści kukurydzy (BBCH 15-16), natomiast ostatni preparat w fazie 3-6 liści kukurydzy (BBCH 13-16), najlepiej w maksymalnej dawce 1,0 l/ha, gdy temperatura powietrza zawiera się w przedziale 10- 250C.

Dikamba (np. Oceal 700 SG, Vermeil 700 SG), te dwa herbicydy zalecane są w maksymalnej dawce wynoszącej 0,5 kg/ha, dzięki czemu w stopniu średnim ograniczają ostrożenia, powodując zahamowanie jego wzrostu oraz skarłowacenie. Preparaty te najskuteczniej działają, gdy ostrożeń znajduje się we wczesnej fazie rozwojowej, tj. 2 liści właściwych. Natomiast kukurydza nie może mieć więcej jak 15 cm wysokości i powinna znajdować się w fazie 3-6 liści (BBCH 13-16).

Nikosulfuron (np. Kornic 060 OD, Nikosar 060 OD, Nicogan 040 OD, Nicogran 040 SC,), herbicydy te w stopniu średnim ograniczają ostrożenia polnego, który znajduje się w fazie 2-4 liści. Dwa pierwsze preparaty należy stosować w dawce 0,7 l/ha w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18). Natomiast dwa ostatnie herbicydy zalecane są do aplikacji w dawce 1,0 l/ha, w fazie 4-7 liści kukurydzy (BBCH 14-17). S.cz. nikosulfuron stosowana w temperaturaturze 10-250C, powoduje bardzo silne zahamowanie wzrostu i rozwoju młodych roślin ostrożenia, po 20-25 dniach od momentu wykonania zabiegu.

Florasulam + 2,4-D (np. Black Duo 306 SE, Diablo 306 SE, Kojot 306 SE, Mustang 306 SE). Herbicydy te należy stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12-16). Natomiast ostrożeń polny powinien znajdować się w fazie 2-6 liści właściwych. Zalecana maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,6 l/ha, która wykazuje skuteczne działanie w temperatura powietrza zawierającej się w przedziale 5-250C, powodując w konsekwencji deformacje i zahamowanie wzrostu ostrożenia polnego.

Mezotrion + nikosulfuron (np. Elumis 105 OD, Elpaso 105 OD), duet ten również w stopniu średnim ogranicza ostrożenia polnego, który znajduje się w fazie 4 liści, powodując zahamowanie wzrostu (zwłaszcza korzeni) oraz bielenie i chlorozy liści. Objawy te widoczne są po 14-21 dniach od momentu wykonania zabiegu opryskiwania. Herbicydy te w dawce 1,5 l/ha, stosuje się w kukurydzy która osiągnęła fazę 2-8 liści właściwych (BBCH 12-18).

Zwalczanie ostrożenia polnego w ziemniaku

Wśród substancji, zarejestrowanych w ziemniaku do skutecznego ograniczania ostrożenia polnego, znajduje się tylko jedna s.cz. czyli aklonifen, która jest obecna w herbicydzie Shango. Aklonifen pobierany jest przez liścienie oraz koleoptyl wrażliwych chwastów (w tym ostrożenia polnego), wywołując chlorozy i nekrozy jego liści. Najefektywniej działa w trakcie kiełkowania i wschodów oraz w fazie liścieni ostrożenia polnego. Niewątpliwą zaletą tej s.cz., jest to iż pozostaje aktywna w wierzchniej warstwie gleby przez okres kolejnych 2-3 miesięcy, przyczyniając się również do późniejszego ograniczenia zachwaszczenia plantacji ziemniaka tym gatunkiem. Maksymalna jednorazowa zalecana dawka do zastosowania w ziemniaku wynosi 3,0 l/ha. Herbicyd Shango można stosować dopiero po ostatecznym obredleniu i ukształtowaniu redlin, ale nie później niż na tydzień przed pojawieniem się wschodów roślin ziemniaka (BBCH 01-08).