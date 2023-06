Ukraiński eksport pszenicy ma spaść do poziomu najniższego od 11 lat

Jak przewiduje Departament Rolnictwa USA, ukraińska produkcja pszenicy ma spaść do poziomu najniższego od 12 lat, zaś eksport tego zboża ma być najniższy od 11 lat.

Według prognoz produkcja pszenicy na Ukrainie w nadchodzącym sezonie ma spaść do 17,5 miliona ton; to prawie o 50% mniej niż w rekordowym sezonie 2021-2022. Eksport pszenicy ma spaść z kolei do 10,5 mln ton. Dla porównania w sezonie 2021-2022 było to 18,8 mln ton.

Jak zauważa serwis world-grain.com, eksport ten w nadchodzącym sezonie może być jeszcze niższy. Bardzo wiele w tym kontekście zależy od dalszych losów inicjatywy zbożowej, której przedłużenie staje pod coraz większym znakiem zapytania, ponieważ Rosja pracuje nad alternatywą dla eksportu amoniaku, który przed rosyjską agresją eksportowany był przez terytorium Ukrainy.