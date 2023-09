Ukraińska ekspertka przyznaje, że problemy z ukraińskim zbożem to wina Ukrainy 

Szefowa komisji ds. integracji europejskiej UCAB Oleksandra Awramenko podczas wystąpienia na konferencji „Europa. Polska. Ukraina: Odbudujmy razem” w Kijowie przyznała, że całe ukraińskie zboże, które przed wojną było eksportowane drogą morską, runęło na rynki UE.

“Cała ilość zboża (ukraińskiego), która miała być wyeksportowana drogą morską, przeniosła się na granicę z krajami Unii Europejskiej. Zgodnie z przewidywaniami, na granicy doszło do zawalenia się, gdyż nie była ona zaprojektowana na taką ilość produktów i przeciążenia” – powiedziała Oleksandra Awramenko, cytowana w portalu Ukraińskiego Klubu Agrobiznesu.

Dlaczego tak się stało? Dlaczego Ukraina produkuje tyle zboża i go nie przetwarza, dlaczego eksportowała je tylko drogą morską?

“Skupialiśmy się na stosunkowo tanim zbożu, co było ważne nie tyle dla krajów Europy, ile dla krajów Azji i Afryki” – przyznaje Awramenko. Z innych źródeł wiemy, że to po prostu było najbardziej opłacalne dla właścicieli agroholdingów – posiać, zebrać i sprzedać było łatwo i tanio, nie trzeba było inwestować w budynki, maszyny, pracowników itd. Kupców na zboże nie brakowało.

“Przed wojną ten system działał doskonale i całe to zboże eksportowano drogą morską. Przykładowo do 24 lutego odeskie porty przeładowywały średnio około 8 mln ton zboża miesięcznie. Jest to ilość, którą rolnicy mogliby faktycznie zebrać, zabrać z pola, przywieźć do portu i natychmiast wysłać drogą morską do konsumenta końcowego” – stwierdza Awramenko.

Eksport “szedł na okrągło”, więc agroholdingi nie inwestowały w magazyny zbóż ani infrastrukturę. Problemy zaczęły się, gdy Morze Czarne zostało zablokowane przez rosyjskiego najeźdźcę.

“Po zablokowaniu szlaków morskich Ukraina stanęła nie tylko przed problemem, w jaki sposób i jakimi trasami eksportować to ziarno, ale także krytycznym pytaniem, gdzie to ziarno przechowywać (…) Zebraliśmy ponad 100 mln ton zboża, z czego około 20% miało pozostać na Ukrainie, a reszta miała zostać wyeksportowana” – mówi ekspertka UCAB.

W tym roku zbiory też będą wysokie, jednak problemy z eksportem powodują, że “po raz pierwszy od 20 lat sektor rolniczy drugi rok z rzędu przynosi wyłącznie straty (…) nie wliczając kosztów logistyki do granicy i do portów w UE, co zwiększa nieopłacalność produkcji zbóż”. Oleksandra Awramenko prognozuje, że jeśli ta tendencja się utrzyma, Ukrainę czeka fala bankructw gospodarstw rolnych. Tymczasem rolnictwo w Ukrainie odpowiada za 50% eksportu i znaczną część dochodów z wymiany walut.

Awramenko twierdzi, zapewne słusznie, że eksport zboża z Ukrainy przez granicę z Unią Europejską “będzie funkcjonował nie tylko w czasie wojny, ale także przez jakiś czas po jej zakończeniu, a nawet może zostać przeformatowany i rozszerzony, jeśli pozwoli na to sytuacja gospodarcza”, choć zaznacza, że będzie to raczej transport kolejowy do portów. Ciekawe jest natomiast to, że ekspertka UCAB uważa, że jest to dla UE “priorytet numer jeden”.

Podsumowując: rolnictwo jest dla Ukrainy równie ważne, jak dla Polski, co oznaczać może albo konkurencję – jeśli obie strony będą upierać się przy produkcji pierwotnej, albo współpracę – jeśli Polska będzie umiała wykorzystać szansę, by stać się miejscem przetwarzania surowców ukraińskich, co proponują polscy eksperci. Przy czym trzeba pamiętać, że bezpośredniej konkurencji polskie rolnictwo nie wygra, nawet gdy (a może tym bardziej gdy) Ukraina stanie się członkiem UE.