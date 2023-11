Ukraińcy boją się o swoje sery. Powód? Konkurencja z Polski

Jak informuje serwis Infagro, obecna sytuacja na rynku serów na Ukrainie powoduje, że rodzime produkty są tam zagrożone konkurencją ze strony polskich producentów.

– Od początku jesieni czołowi ukraińscy producenci serów już dwukrotnie podwyższyli ceny swoich produktów, bazując na 20% wzroście ceny mleka surowego. To prawda, że ​​ceny serów w tym okresie wzrosły dotychczas tylko o 10%. Jednak najprawdopodobniej producenci serów będą nadal wywierać presję na sieci handlowe, dążąc do podwyżki cen – informuje Infagro.

Ukraińscy producenci serów boją się, że w obliczu rosnących cen sieci handlowe w kraju będą bardziej skłonne do kupowania serów zza zachodniej granicy. To zjawisko już jest zresztą widoczne; w październiku ukraiński import serów twardych, półtwardych i białych wzrósł o 10% w porównaniu do września i aż o 1/3 rok do roku.

Rynek ukraiński jest bardzo ważnym rynkiem eksportowym dla Polski. Wg danych z lutego 2022 roku Polska wyeksportowała tam 12,1% całkowitego eksportu serów podpuszczkowych. Więcej wyeksportowaliśmy tylko do Czech.