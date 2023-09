Ukraina otrzymała przywilej, nie prawo obecności na rynku Unii Europejskiej

Ukraina działa w złej wierze, wykorzystując wojnę do wymuszenia na UE trwałego otwarcia jej rynku rolnego i utrwalenia na czas nieokreślony precedensu otwarcia rynku europejskiego na produkty ukraińskie – mówi Jacek Saryusz-Wolski, poseł z ramienia PiS do Parlamentu Europejskiego.

W środowym wydaniu rumuńskiego portalu Cotidianul zamieszczone zostały wypowiedzi europosła z partii PiS Jacka Saryusz-Wolskiego – człowieka, który negocjował wejście Polski do Unii Europejskiej i ma jedno z najdłuższych wśród polskich polityków doświadczenie w polityce unijnej.

Saryusz-Wolski krytykuje otwarcie działania Ukrainy zmierzające do złożenia w Światowej Organizacji Handlu pozwu przeciwko Polsce, jeśli Rząd RP przedłuży jednostronnie zakaz importu produktów ukraińskich do Polski. W opinii tego doświadczonego i znającego unijne prawo polityka “otwarcie europejskiego rynku na produkty ukraińskie było jednostronnym gestem dobrej woli ze strony UE, a nie dwustronnym zobowiązaniem prawnym” – czytamy w Cotidianul. Ten przywilej, nie prawo, został przyznany jednostronnie, jest czasowy i odwołalny. Pozywając Polskę do WTO „Ukraina działa w tej sprawie w złej wierze, wykorzystując wojnę do wymuszenia na UE trwałego otwarcia jej rynku rolnego i utrwalenia na czas nieokreślony tego precedensu”, a „trwałe otwarcie europejskiego rynku na ukraińskie zboże byłoby sprzeczne z zasadami Wspólnej Polityki Rolnej UE, polegającej na dotowaniu produkcji rolnej i ochronie rynku wewnętrznego przed importem (…) z krajów trzecich”.

Ponieważ Ukraina otrzymała przywilej a nie prawo obecności na rynkach UE, nie może na drodze prawnej dochodzić utrzymania tego przywileju – twierdzi Jacek Saryusz-Wolski cytowany przez Cotidianul.