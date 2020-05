Udostępnić dane o działkach rolnych

Samorząd rolniczy wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie eksportowania danych o działkach rolnych z systemu e-wniosek do formularzy przeznaczonych dla doradców rolniczych.

– W bieżącym roku w systemie e-wniosek plus umożliwiono eksport działek rolnych do pliku „csv”, co pozwala na ich zaimportowanie do biznesplanów w działaniach „Modernizacja” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, co znacznie ułatwia pracę doradcy zastępując konieczność żmudnego wpisywania danych – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Izb Rolniczych.

Zdaniem izb rolniczych, umożliwienie zaimportowania plików „csv” z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do formularzy „Planu działalności rolno-środowiskowej, jak również do „Planu nawożenia” opracowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego znacznie ułatwiłoby pracę doradców.

– Zważywszy, że doradcy wypełniają wiele planów w stosunkowo krótkim czasie, przeznaczonym na składanie wniosków, umożliwienie transportu danych pomiędzy systemem ARiMR a CDR w sposób znaczący usprawniłoby składanie wniosków przez rolników – dodaje Szmulewicz.