Timac Agro przedstawia nowości na sezon 2021/2022

W dniu 16 września w Zawierciu w województwie śląskim odbyło się Spotkanie Partnerów Biznesowych organizowane przez firmę Timac Agro, na którym zaprezentowano nowości z gamy nawozów granulowanych jesień 2021 oraz przedstawiono zapowiedzi produktów na wiosnę 2022 r. Mottem spotkania była troska o glebę i przyszłe pokolenia.

W spotkaniu firmę Timac Agro reprezentowali: Agata Stolarska – prezes zarządu, Agnieszka Lenart – regionalny dyrektor sprzedaży, Rafał Szlązak – dyrektor ds. rozwoju Jednostki Biznesowej oraz Grzegorz Iskra – dyrektor Jednostki Biznesowej.

Prezes Zarządu Agata Stolarska zaprezentowała działalność Grupy Roullier, która od ponad 60 lat działa w sektorze odżywiania roślin i zwierząt, jak również w branży rolno-spożywczej. Wykorzystując bogate doświadczenie przemysłowe i technologiczne ta rodzinna firma wychodzi naprzeciw potrzebom rynku, a podstawą jej strategii biznesowej jest innowacja. Międzynarodowy zespół naukowców ze Światowego Centrum Innowacji współpracując z naukowcami z uniwersytetów i instytutów badawczych na całym świecie, dzięki wszechstronnej wiedzy z zakresu racjonalnego odżywienia roślin i dbania o zasoby glebowe, tworzy nowoczesne nawozy i polepszacze gleby. W dalszej części spotkania Rafał Szlązak Dyrektor ds. Rozwoju Jednostki Biznesowej omówił działalność firmy Timac Agro Polska, obecnej na polskim rynku od 16 lat.

Dyrektor Jednostki Biznesowej Grzegorz Iskra zaprezentował nowości z gamy produktów granulowanych na jesień 2021 r. Premiera roku 2021 to Physactiv+1 – aktywator gleby i korzeni dedykowany do upraw rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych, który dostarcza niezbędnych składników odżywczych oraz aktywuje glebę poprzez zwiększenie aktywności biologicznej. Produkt charakteryzuje się unikalnym składem, stanowiąc źródło wapnia odżywczego, magnezu i siarki oraz dwóch unikatowych kompozycji biostymulacyjnych (kompleks Phyactiv i Physio+).

Grzegorz Iskra wskazał, że wapń odżywczy zawarty w produkcie optymalizuje odczyn gleby, zwiększa dostępność składników pokarmowych oraz korzystnie wpływa na rozwój mikroflory glebowej. Natomiast zawarta w nawozie aminopuryna zapewnia rozwój głębokiego systemu korzeniowego z dużą liczbą włośników, aktywnie wspomaga pobieranie wapnia, a także poprawia kiełkowanie, co przekłada się na zwiększenie wigoru w początkowej fazie wzrostu, lepsze krzewienie i kwitnienie roślin, zwiększenie efektywności pobierania fosforu i potasu oraz lepszą odporność roślin na suszę. Dyrektor Jednostki Biznesowej zwrócił uwagę na obecne w nawozie Fucane – ekstrakt z brunatnic, który tworząc optymalne środowisko dla mikroflory glebowej pobudza rozwój mikroorganizmów oraz zwiększa dostępność składników pokarmowych dla roślin. Dostarczając między innymi kwas uronowy, fruktozę, oligosacharydy i mannitol stymuluje metabolizm bakterii.

W dalszej części wystąpienia dyrektor Jednostki Biznesowej Grzegorz Iskra zwrócił uwagę na kolejną nowość 2021 r., którą jest startowy nawóz granulowany aktywujący roślinę i glebę TOPPHOS NP 15 20 NProcess. Top-Phos to nowa, unikalna postać fosforanu jednowapniowego. Organiczny związek fosforu Top-Phos stanowi produkt zawierający fosforan jednowapniowy połączony mostkiem wapniowym z cząstką organiczną. Grzegorz Iskra podkreślił, że NProcess to z kolei skuteczne wykorzystanie azotu, charakteryzujące się 4 krotnie szybszą transformacją i przemianami azotu w roślinie oraz zwiększonym pobieraniem tego pierwiastka o około 19%. Wskazał, że zaletą tego rozwiązania jest stopniowe odżywienie roślin dostosowane do zmieniających się ich potrzeb pokarmowych w czasie wegetacji. Technologiczno-biostymulacyjny kompleks NProcess wspomaga dodatkowo rozwój mikroorganizmów glebowych, które przetwarzają azot organiczny z nawozów naturalnych w dostępny dla roślin azot mineralny.

W kolejnej części Spotkania Partnerów Biznesowych Agnieszka Lenart – Regionalny Dyrektor Sprzedaży, zwróciła uwagę na rolę Timac Agro w trosce o glebę i przyszłe pokolenia. Zasygnalizowała istotne z punktu żywienia roślin funkcje gleby oraz zwróciła uwagę na prawidłowe dbanie o to niezastąpione narzędzie produkcji roślinnej. Przedstawiła wyniki aktualnie prowadzonych badań polowych oraz podkreśliła istotną rolę prawidłowego gospodarowania glebą, między innymi z wykorzystaniem produktów nawozowych, takich jak Physiomax 975, Physioactiv+1, Sulfammo 23 NProcess czy Eurofertil 33 NProcess.

Na zakończenie spotkania prezes zarządu Agata Stolarska zwróciła uwagę na wprowadzane przez Timac Agro nowoczesne technologie pochodzenia naturalnego – biostymulacje. Podkreśliła, że biostymulatory od Timac Agro to wzmocnienie działania innowacyjnych kompleksów oraz ukierunkowany efekt dla większego wykorzystania potencjału genetycznego roślin. Prezes Zarządu zapowiedziała nowości firmy Timac Agro na wiosnę 2022 r., czyli biostymulatory DNA. Pod tym skrótem kryje się: De-Stress – ograniczenie stresów abiotycznych roślin (stres temperaturowy, susza), Nutrition – efektywne i innowacyjne podejście do odżywiania roślin oraz Amelioration – poprawa jakości plonu.