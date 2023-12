Rynek nawozów w 2024 roku. Najnowsza prognoza PKO BP

W mijającym roku sektor nawozowy zmagał się w z wieloma trudnościami, które miały istotny wpływ na ceny. Jak według prognoz PKO BP będzie wyglądał rok 2024?

Jak piszą analitycy PKO BP w swoim najnowszym raporcie, niskie marże w 1 kwartale br. skutecznie ograniczały produkcję wszystkich rodzajów produktów, a spadek wolumenów wyniósł, w przeliczeniu na czysty składnik, od 30% r/r w przypadku nawozów azotowych, do 47% dla fosforowych.

Sytuacja zaczęła się poprawiać w 3 kwartale br., gdy globalne ceny nawozów odbiły, a europejskie ceny gazu pozostały nisko za sprawą niemal pełnych magazynów gazu, dając tym samym producentom przestrzeń do zwiększenia rozmiarów produkcji.

Produkcja w Polsce w październiku br. (ostatnie dostępne dane) była wyższa o 41% r/r, zbliżona do przeciętnych wartości dla 1 kwartału 22 r., i nadal wpisująca się w trend odbudowy produkcji w łańcuchu amoniaku.

Często przytaczanym problemem jest nadmierny import nawozów do Polski. Był on najsilniejszy w 2 kwartale 22 r., gdy produkcję musiały ograniczyć krajowe zakłady. Szczególnie duże znaczenie w imporcie nawozów miał tani mocznik, głównie z Rosji. Skala importu w 1 kwartale 23 r. była mniejsza niż w 2 kwartale, choć daleka od sytuacji z 2021 r. lub 1 kwartały 2022 r.

Na 2024 r. analitycy prognozują powolną normalizację rynku nawozowego, gdyż globalny popyt na nawozy ma wzrosnąć wg. szacunków o 4% do 192,5 mln t i będzie nadal poniżej szczytu w 2020. Rosnąć będzie również podaż, od 1,7% w nawozach azotowych do 2,3% w fosforowych w skali roku w perspektywie do 2027.

Dodatkowo nowe zdolności produkcyjne będą powstawać w regionach o najniższych krańcowych kosztach produkcji, czyli w USA i Rosji. Ceny nawozów azotowych powinny osiągnąć szczyt w styczniu 2024 r. i następnie powoli spadać do jesieni przyszłego roku, zgodnie z sezonowym wzorcem.

źródło: PKO BP