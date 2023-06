Termin zawarcia umowy czy końcowego rozliczenia? Co decyduje o przyznaniu dopłat do zbóż?

Data umowy sprzedaży, termin dostawy, wystawienia faktury czy też ostatecznego rozliczenia w przypadku umów terminowych rozliczanych według cen na MATIFie? Terminy sprzedaży określone przez rozporządzenia Rady Ministrów w kontekście ubiegania się o dopłaty do zbóż budzą wątpliwości wśród rolników.

– Zwracamy się o wykładnię pojęcia sprzedaży używane w tychże rozporządzeniach i przyjęcie, że za moment sprzedaży uznaje się nie termin zawarcia umowy, ale końcowy element transakcji (czyli końcowego rozliczenia). Wniosek ten wynika z licznych zapytań rolników, którzy dokonywali sprzedaży rzepaku. Związek zwraca uwagę, że sprzedaż wiąże się z kumulatywnym spełnieniem przesłanek: po stronie sprzedającej obowiązku przeniesienia własności sprzedawanej na rzecz na kupującego i wydania rzeczy kupującemu, a po stronie kupującej – obowiązku obowiązek zapłaty ceny na rzecz sprzedawcy oraz obowiązek odebrania rzeczy od sprzedającego. Tymczasem w transakcjach rzepaku dochodzi do sytuacji, w których umowę zawarto przykładowo w sierpniu, następowało wstępne rozliczenie ryczałtowe (np. 70%) i dostawa, przy czym odbiorca potrącał za składowanie, a ostateczne rozliczenie uzależnione od giełdy MATIF następowało np. w II połowie kwietnia. Zdaniem Związku zatem o sprzedaży można mówić w takiej sytuacji dopiero z końcowym rozliczeniem i w naszej ocenie rolnicy, którzy dokonywali takiej sprzedaży, uprawnieni są do uzyskania dopłat wynikających z rozporządzeń, jeżeli rozliczenie końcowe nastąpiło pomiędzy 1 grudnia 2022 a 30 czerwca 2023 r. jak wynika z rozporządzeń – stwierdza ZZR Korona w piśmie do skierowanym do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Związek zwrócił się także do Ministerstwa z pytaniem o planowany termin wypłaty środków tytułem pomocy na usługi transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich. Zgodnie z rozporządzeniem wnioski tytułem pomocy na usługi transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich należy składać do 31 sierpnia. Rozporządzenie nie precyzuje terminu dokonywania wypłat środków na rzecz beneficjentów tejże pomocy.

Źródło: ZZR Korona