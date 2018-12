Tereny rolnicze powinny służyć niezakłóconej produkcji rolniczej.

Podlaska Izba Rolnicza postuluje do samorządowców, aby przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego zwracać baczną uwagę na to, by na terenach gdzie odbywa się produkcja rolnicza nie tworzyć terenów rekreacyjnych, działek budowlanych itp. Zdaniem PIR tereny rolnicze powinny przede wszystkim służyć niezakłóconej produkcji rolniczej.

W ocenie samorządu rolniczego zjawisko niekontrolowanego „rozlewania” się miast na tereny wiejskie przyczynia się do wzrostu konfliktów na wsi, których podłożem są uciążliwości towarzyszące prowadzeniu działalności rolniczej.

– Narastają pretensje ,,nowych” mieszkańców obszarów wiejskich wobec tradycyjnie rolniczej części społeczności dotyczące m.in. prowadzenia prac polowych po godzinie 22-iej (najczęściej w okresie żniw), emisji nieprzyjemnych zapachów czy pracy maszyn i urządzeń w obrębie siedliska. Do nierzadkich przypadków należą sytuacje, kiedy w takich sytuacjach interweniują funkcjonariusze policji stosując pouczenia, a nawet nakładając mandaty. Należy uznać za dalece niepożądany czy wręcz kuriozalny stan, kiedy producent rolny nie może w sposób niezakłócony prowadzić działalności rolniczej na obszarach tradycyjnie wiejskich – mówi Jerzy Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Źródło: PIR