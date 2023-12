Tempo ukraińskiego eksportu zbóż znacznie spadło

Od początku sezonu do 27 grudnia Ukraina wyeksportowała prawie 17,5 mln ton zbóż. TO znacznie mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to wysłano 22,61 mln ton zbóż.

Grudniowy eksport wyniósł 4,387 mln ton wobec 4,731 mln ton rok wcześniej. W ostatnim miesiącu roku wyeksportowano 1,346 mln ton pszenicy, 117 tys. ton jęczmienia, 0,1 tys. ton żyta i 2,917 mln ton kukurydzy. Od początku sezonu jest to odpowiednio 7,255 mln ton pszenicy, 991 tys. ton jęczmienia, 1 tys. ton żyta i 9,097 mln ton kukurydzy.

– Całkowity eksport ukraińskiej mąki na dzień 27 grudnia szacowany jest na 57 tys. ton (w grudniu 7,1 tys. ton), także mniej niż w roku ubiegłym (68,3 tys. ton). Główną część wysłanego wolumenu stanowi mąka pszenna – 54,2 tys. ton (w grudniu – 6,5 tys. ton) – informuje e-WGT.