Telus: Mamy rozpoczętą akcesję i sprawy produktów ukraińskich będą z nami na dłużej

Dziś o godz. 14 w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi miała miejsce wspólna konferencja prasowa ministra rolnictwa Roberta Telusa z węgierskim ministrem rolnictwa, Istvánem Nagym. Politycy mówili m.in. o dalszych planach koalicji państw przyfrontowych w kontekście importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Podczas konferencji jako pierwszy głos zabrał szef węgierskiego resortu rolnictwa.

– Bardzo się cieszę, że mogę tu być i mogłem spotkać się z moim kolegą ministrem. Przecież mamy za sobą już wiele wiele walk w minionym okresie, ponieważ wiele wyzwań spotkało rolnictwo europejskie. I spróbujemy znaleźć odpowiedzi na takie problemy, z którymi wcześniej nie musieliśmy walczyć. Wtedy, kiedy w wyniku tej okropnej wojny tradycyjne szlaki morskie zostały zablokowane produkty ukraińskiego rolnictwa nie dostają się na tradycyjne rynki, czy to na półwysep arabski, do Afryki i dalej, no to jest oczywiste, że Unia Europejska podejmuje decyzję, żeby te produkty w ramach solidarności należy wpuścić na swój teren. Wszystkie państwa całkowicie się zgadzają na to, że trzeba było otworzyć lądowe korytarze solidarnościowe, żeby te produkty mogły się przedostać. Tylko że te korytarze solidarnościowe nie wypełniają swojej roli, tylko te produkty zostały w krajach sąsiednich – rozpoczął.

– Żeby zrozumieć wielkość, kiedyś mieliśmy 40-50 tys. t zboża z Ukrainy, teraz mamy 2,5 miliona ton zboża z Ukrainy, czyli niektóre produkty 1000 razy większych ilościach dostają się teraz do kraju. To tworzy bardzo ciężką sytuację, musimy teraz nad tym pracować, jak możemy właśnie w ramach działań humanitarnych, solidarności wyrazić tą chęć pomocy ukraińskim rolnikom jednocześnie chroniąc naszych rolników – dodawał.

Następnie minister Nagy podkreślił znaczenie powstania koalicji 5. państw “przyfrontowych” stwierdzając, że w pojedynkę “nikt nie chciał nas słuchać” oraz podkreślił rolę szefa polskiego resortu rolnictwa jako lidera koalicji.

– Ta współpraca jest bardzo skuteczna, to jest wspólna wola 5 państw i to zmusiło do zrobienia kroku wstecz ze strony Unii. To już nie są teraz droga obrana z powodu naszych narodowych czynności, tylko to są już działania unijne – podkreślił wpływ skuteczności koalicji Nagy dodając, że będzie ona zabiegała o przedłużenie zakazu importu zbóż z Ukrainy, który to zakaz obowiązuje do 15 września.

– Wprowadziliśmy uzgodnienia o tym, w jaki sposób chcemy proponować nowe działania dla Unii Europejskiej […], w tym, żebyśmy [poczynili, red.] uzgodnienia z kolegą tureckim, w jaki sposób możemy poszerzyć ten szlak morski. Możemy obok tych 3. portów morskich otworzyć kolejne porty po to, żeby szlak morski znów zaistniał, bo teraz tylko 12% produktów ukraińskich [eksportowana jest, red.] tamtędy, żeby to zwiększyć, bo wtedy ta presja na ten szlak lądowy będzie zmniejszona – stwierdził.

Nagy dodał także, że wspólnym dążeniem będzie nie tylko utrzymanie koalicji 5. państw, lecz także jej poszerzenie.

Następnie głos zabrał minister Robert Telus.

– Gdyby nie nasze decyzje, decyzje Polski, decyzje Węgier, decyzje nas jako koalicji, to Unia Europejska, Komisja Europejska nie widziałaby w ogóle problemu. Komisja Europejska bardzo często mówi o budowaniu korytarzy solidarnościowych, a tak naprawdę do 14 kwietnia to nie były korytarze solidarnościowe, tylko to były przejścia graniczne między Ukrainą a Polską albo Ukrainą a Węgrami – stwierdził Telus.

– Rozmawiamy ze wszystkimi kolegami z tej “piątki”, bo razem możemy zawalczyć o sprawy ważne nie tylko dla naszych krajów; one są bardzo ważne, ale zawalczyć o przyszłość Europy, bo tak naprawdę z Ukrainą będziemy żyć dłużej, nawet jeżeli wojna zakończy się jutro, co daj Boże, bo na to czekamy […]. Mamy rozpoczętą akcesję, jeżeli mamy rozpoczętą akcesję, no to sprawy produktów ukraińskich będą z nami na dłużej. I jeżeli dzisiaj nie otworzymy oczu, albo nie zmusimy Komisji Europejskiej do zbudowania prawdziwych narzędzi, będziemy mieć [problem, red.] ciągle – mówił Telus.

– Dziś ustaliliśmy również, że będziemy organizować spotkanie wspólne spotkanie z ministrem Ukrainy, że wspólnie usiądziemy do tego, żeby rozmawiać o tym problemie, żeby szukać wspólnych rozwiązań – stwierdził.

– To Wszystko robimy nie przeciwko komukolwiek, nie przeciwko Europie, nie przeciwko innym krajom Europy i nie przeciwko Ukrainie, bo niektórzy próbują wbić klina między nas, albo między nas i Ukrainę. To jest nieprawda, my to robimy dla naszych rolników, dla naszych krajów, dla Europy i oczywiście dla Ukrainy, bo wojna na Ukrainie jest również naszą wojną. My to wiemy, my to czujemy i my jesteśmy w tej sprawie razem – dodał minister.