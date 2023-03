Szmulewicz: Będziemy jajkami rzucać więcej i częściej w każdego, kto będzie mówił, że jest dobrze [video]

Chociaż temat załamania na polskim rynku zbóż jest już eksploatowany do granic możliwości, do dopóki nie zostanie rozwiązany, należy go eksploatować. Dzisiaj podczas Europejskiego Forum Rolniczego rozmawialiśmy o tym z prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktorem Szmulewiczem.

Jak rozwiązać problem na polskim rynku zbóż? Oczywiście zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć, jednak na prewencję jest już za późno. Problem można rozwiązać, jednak wymaga to zdecydowanych rozwiązań, niekoniecznie tych, które proponują rządzący. Między innymi o takich rozwiązaniach rozmawialiśmy z prezesem KRIR.

– Dopłaty nie rozwiążą problemu, a wręcz skłócą wieś […]. Uważam że te pieniądze powinny być skierowane na to, żeby dopłacić do transportu, żeby było konkurencyjne na rynkach europejskich i światowych. Jeżeli zboże nie nadaje się na paszę, na konsumpcję, to to zboże trzeba zutylizować – mówi Szmulewicz.

– Z tego co mi mówią rolnicy, nadal ogromna ilość zboża do Polski wjeżdża i to budzi niepokój przy górce, którą mamy. Kryzys wywołała Unia Europejska; jeżeli podjęła taką decyzję, to powinna stworzyć dla rolników mechanizm pomocowy – stwierdził Szmulewicz.