System jakości mięsa QMP rozszerzony na bydło mleczne 

Jak informuje PZPBM, po trzech latach starań MRiRW udzieliło zgody na rozszerzenie Systemu QMP o bydło ras mlecznych i ich mieszańców. Ta decyzja umożliwi prawie każdemu rolnikowi przystąpienie do systemu QMP. Jest to bardzo istotna informacja dla producentów bydła mięsnego, ponieważ wciąż prawie 90% cieląt do opasu pochodzi od krów mlecznych.

System QMP jest otwartym systemem produkcji żywca wołowego oraz mięsa wołowego gwarantowanej wysokiej jakości. Jego administratorem i właścicielem znaku QMP jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

System QMP obejmuje cały proces produkcji wołowiny. W ramach systemu certyfikowane są poszczególne obszary łańcucha dostaw wołowiny, począwszy od produkcji żywca wołowego, poprzez produkcję i dostawców pasz, transport a na przetwórcach kończąc. Podmioty te poddają się niezależnej ocenie jednostki certyfikującej. Produkt na każdym etapie jest oczekiwanej wysokiej jakości a system powiązań jest szczelny i odporny na niepożądane sytuacje w sektorze produkcji mięsa – czytamy na poświęconej systemowi stronie QMP System .

Wyróżnikiem takiej produkcji jest certyfikat oraz logo Systemu QMP, które gwarantują określoną jakość produkcji oraz produktu. Ponadto Administrator Systemu QMP wprowadza konieczne zmiany w standardach, również w zakresie dobrostanu zwierząt, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i redukcji stosowania antybiotyków. Wymagania te są synergiczne do oczekiwań Unii Europejskiej w zakresie niwelowania wpływu produkcji rolniczej na środowisko naturalne oraz zmiany klimatyczne.

Rolnicy, którzy mają opas HF-ów mogą dołączyć do systemu QMP i uzyskać dodatkowe dopłaty w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” za redukcję antybiotyków w ramach systemu QMP.

Dopłaty wynoszą 250 zł – do krowy mamki, 133 zł – do opasa, w tym za zmniejszenie zużycia antybiotyków. Ponadto dla uczestników systemu QMP został zniesiony został limit dla dużych gospodarstw – powyżej 150 DJP. Poza tymi korzyściami hodowca ma łatwiejszy dostęp do środków wypłacanych w ramach WPR dzięki dodatkowym punktom za uczestnictwo w systemach jakości.

Aby dołączyć do programu należy spełnić podstawowe wymagania, w szczególności:

Wyższy dobrostan zwierząt: systemy grupowe bezuwięziowe, plan kontroli zdrowia bydła, lepsza profilaktyka, lepsza zdrowotność, mniejsze zużycie antybiotyków, dobrze zbilansowane żywienie. Dobór odpowiednich ras bydła w dwóch kategoriach:

Wołowina QMP z ras mięsnych

bydło ras mięsnych: Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN,AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simentaler (SM), mieszańce mięsne (MM)

Wołowina QMP z ras mlecznych

bydło ras mlecznych (HO, RW, RE, ZR, ZB) i ich mieszańce (MS) oraz bydło w typie użytkowym kombinowanym (RP, MO, BG, SM) i ich mieszańce (MS2).