Sucho w Kanadzie i w Europie, zbyt mokro w Chinach. Ceny pszenicy w górę

Czwartkowe sesje po obu stronach Atlantyku zakończyły się wzrostami cen pszenicy. Jej cena na Matifie wzrosła o 2,50 EUR do 220,75 EUR/t, zaś lipcowe kontrakty terminowe w w Chicago zamknęły się o 16,5 ct po cenie 610,75 ct/bu (208,50 EUR), co wynika m.in. z wykorzystania niskich cen przez inwestorów.

Wracając jednak do informacji o stanach upraw. Zbiór w Chinach utrudniają obfite opady, które na północy kraju psują jakość ziarna. Ponadto najbliższy tydzień nie wróży poprawy pogody.

W Europie również coraz większe znaczenie mają problemy z pogodą.

– Europie susza jest coraz większym problemem. Na razie nie widać prognoz opadów w północnej Francji, Niemczech i Polsce, w krajach Beneluksu, Wielkiej Brytanii i południowej Skandynawii. W ciągu ostatnich 14 dni prawie nie padał tam deszcz, więc obawy rolników o utratę plonów rosną – informuje serwis Kaack dodając jednocześnie, że kluczowe obszary upraw w Kanadzie są najmniej nawodnione od 5 lat.

Z pozostałych informacji należy wspomnieć o problemach w funkcjonowaniu inicjatywy zbożowej, o czym informowaliśmy wczoraj oraz o kończącym się przetargu Arabii Saudyjskiej na prawie 0,5 mln ton pszenicy z zawartością białka 12,5%. Dotychczas Saudowie byli tradycyjnie klientem Niemców, jednak na wyniki przetargu trzeba jeszcze poczekać.

Cena rzepaku wzrosła wczoraj o 4,5 EUR/t do 399,75 EUR/t.

– Refinitiv Commodities Research szacuje kanadyjską produkcję rzepaku w sezonie 2023/24 na 18,1 mln ton, kanadyjski urząd ds. rolnictwa AAFC zakłada obecnie 18,4 mln ton. Według Refinitiv, oczekuje się, że areał zmniejszy się o 1% do 8,6 mln ha, mniej więcej zgodnie ze średnią z pięciu lat. Niepokojące są warunki uprawy w zachodniej Kanadzie, gdzie wilgotność gleby jest oceniana jest jako niewystarczająca w prawie wszystkich głównych regionach uprawy – informuje Kaack.

W Europie, podobnie jak w przypadku pszenicy, również istnieją poważne obawy o deficyt opadów deszczu.

W przypadku kukurydzy pierwszy miesiąc na Matif zamknął się spadkiem 3,50 EUR/t do 213,50 EUR/t. Na CBoT lipcowy kontrakt futures spadł o 1,5 ct do 592,5 ct/bu (217 EUR/t), co było spowodowane słąbym popytem na ziarno. Z kolei w Brazylii perspektywy zbiorów kukurydzy wciąż się poprawiają. StoneX zwiększył szacunki z 131,59 mln ton do 133,75 mln ton.