Jest wstępna propozycja Komisji Europejskiej ws. przedłużenia zakazu importu ukraińskich zbóż

Komisja Europejska wstępnie zaproponowała przedłużenie zakazu importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku do 5 państw UE do września 2023 r. Dziś po południu odbywają się konsultacje Komisji z pięcioma państwami “frontowymi” i Ukrainą – informuje Polskie Radio 24.

Informację o propozycji Komisji Europejskiej przekazała brukselskiej korespondentce Polskiego Radia 24 rzeczniczka KE, Miriam Garcia Ferrer. Powiedziała również, że konsultacje będą okazją do przedyskutowania tego co zrobić, by tranzyt zbóż z Ukrainy przebiegał sprawnie.

Ukraina wywiera presję na zniesienie zakazu importu, przeciwna zakazowi jest również komisarz Ursula von der Leyen.

Pewności co do przedłużenia zakazu nie ma minister rolnictwa Robert Telus: w wywiadzie udzielonym dziś Radiu Maryja powiedział:

“Byłem niedawno w Brukseli i widziałem, jakie są tam nastroje. Dopóki nie zobaczę jak św. Tomasz na własne oczy, to nie uwierzę. Chciałbym i bardzo zależy nam na tym, żeby to przedłużenie było, bo jest to dla nas bardzo ważne, jednak z Komisją Europejską trzeba naprawdę do końca uważać. Ta informacja nie jest potwierdzona i jeszcze w nią do końca nie wierzę, dopóki tak się nie stanie “

Decyzja w tej sprawie ma zapaść w poniedziałek.