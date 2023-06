Na rosyjskie inspekcje czeka już 50 statków o łącznym tonażu 2,4 mln ton

Ukraińskie media informują o kolejnych problemach z rosyjskimi inspekcjami statków udających się do ukraińskich portów czarnomorskich po produkty rolno-spożywcze.

– Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC) w Stambule poinformowało o niemożności sporządzenia planu inspekcji na 1 czerwca w związku z kolejną bezpodstawną odmową rosyjskiej delegacji zarejestrowania wpływającej floty do udziału w Inicjatywie [zbożowej, red]. Tak więc przez dwa dni, 30 i 31 maja, Rosja bez wyjaśnienia zarejestrowała tylko 1 statek wpływający do portu w Czarnomorsku, podczas gdy inne strony SCC potwierdziły udział w Inicjatywie Czarnomorskiej 10 statków dla trzech portów. Niszczycielska pozycja Rosji i brak zarejestrowanych statków do inspekcji uniemożliwiają sporządzenie planu inspekcji na dzień dzisiejszy, o czym powiadomił wszystkie strony Sekretariat SCC – informuje ukraińskie Ministerstwo Infrastruktury.