Stonka kukurydziana oblega kukurydzę – zwalczanie szkodnika

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa od 2014 roku nie jest na liście organizmów kwarantannowych, ale obok omacnicy prosowianki należy do najgroźniejszych szkodników w uprawie kukurydzy. Na przełomie lipca i sierpnia, oraz w pierwszej dekadzie miesiąca sierpnia przypada szczytowy okres nalotu chrząszczy na plantacje kukurydzy.

Problem inwazji zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera) dotyczy nie tylko plantacji zlokalizowanych w południowo-wschodnim regionie. Szkodnika stwierdzono m.in. na Podlasiu, w środkowym pasie kraju, na południowym zachodzie oraz w zachodniej Polsce.

Monitoring plantacji

Najgroźniejsze są larwy stonki kukurydzianej. Ich cały rozwój przebiega w glebie, na różnych głębokościach. Pierwsze larwy pojawiają się w maju, ich wylęg trwa do sierpnia. Dlatego ważna jest terminowe zwalczanie chrząszczy, tj. przed złożeniem jaj (jedna samica składa do 1400 jaj).

Do monitoringu plantacji wykorzystuje się pułapki feromonowe, które umieszcza się w środkowej części roślin (koło kolby) najlepiej w pasie brzeżnym uprawy. Moment, w którym stwierdzi się dużą liczbę chrząszczy na lepach, oznacza czas wykonania zabiegu chemicznego. W Polsce nie ma określonego progu ekonomicznej szkodliwości dla zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. U naszych zachodnich sąsiadów moment zabiegu wyznacza stwierdzenie 5-10 chrząszczy na roślinie.

Insektycydy

Do zwalczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej w plantacjach kukurydzy stosuje się substancję czynną indoksakarb. Bazują na niej preparaty: Indoxanin 300-I, Rumo 30 WG, Sakarb 30 WG, Steward 30 WG. Preparaty zalecane są od fazy kwitnienia (początku pylenia BBCH 63) do początku fazy dojrzałości woskowej (BBCH 83) w ilości 0,125-0,15 kg/ha z dodatkiem 1 proc. adiuwantu Trend 90 EC (100 ml na 100 l).

Termin ważności zezwolenia dla preparatów Indoxanin 300-I, Sakarb 30 WG, Steward 30 WG minął w pierwszej dekadzie sierpnia br. Ww. preparaty w sprzedaży mogą być do lutego 2022 r., a czas na zużycia zapasów mija w lutym 2023 r. Natomiast Rumo 30 WG należy zużyć do końca kwietnia 2022 r. Po tym czasie i nieodnowieniu zezwolenia dla substancji czynnej indoksakarb, jeśli nie zostaną zarejestrowane nowe substancje czynne, brakować będzie oficjalnych zaleceń do zwalczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej.