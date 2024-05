Szkodniki łuszczynowe nadal nalatują na rzepak. Co stosować, jak chronić plantacje?

Aktualnie na plantacjach z rzepakiem kończy się faza kwitnienia. Wraz z opadającymi płatkami, na rzepaku zawiązują się łuszczyny. A to znak, że na plantację mogą nadal nalatywać szkodniki łuszczynowe, czyli chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik.

Samice pryszczarka kapustnika składają jaja do łuszczyn. Jeżeli łuszczyny są jeszcze bardzo małe to samice pryszczarka mogą samodzielnie złożyć jaja do takiej łuszczynki – nawet w sytuacji, gdy na plantacji nie było chowacza podobnika. Szczególnie młode łuszczyny mają bardzo cienką warstwę komórek i wtedy muchówka – jaką jest pryszczarek kapustnik – może sam nakłóć łuszczynę. Później, gdy łuszczyny dojrzewają i zaczynają mieć na ogół grubszą warstwę komórek (twardość łuszczyn to także cecha odmianowa) to pryszczarek może potrzebować „pomocy” chowacza. Tzn., gdy w łuszczynie będzie zrobiony otwór po żerowaniu chowacza podobnika, wówczas w ten otwór samica pryszczarka składa jaja.

Próg szkodliwości

Próg ekonomicznej szkodliwości dla pryszczarka kapustnika wynosi 1 owad dorosły na 4 rośliny od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65–69). W wyniku żerowania pryszczarka łuszczyny przedwcześnie żółkną, ulegają zniekształceniu oraz przedwcześnie pękają.

W przypadku chowacza podobnika próg ekonomicznej szkodliwości na przełom kwietnia i maja (BBCH 60–69) wynosi 4 chrząszcze na 25 roślin. Na wskutek uszkodzeń przez chowacza podobnika łuszczyny pozostają zamknięte, są lekko zdeformowane i mają 1 otwór. Wewnątrz łuszczyny można znaleźć 1 larwę żerującą na nasionach.

Do zwalczania pryszczarka kapustnika i chowacza podobnika mamy zarejestrowanych wprawdzie wiele preparatów, ale…. trzeba bardzo dokładnie sprawdzać etykietę tych produktów. Okazuje się, że wprawdzie dany środek ma rejestrację w rzepaku na pryszczarka kapustnika czy chowacza podobnika, jednak można go stosować tylko w fazie kwitnienia rzepaku. Później, gdy rzepak już zawiąże łuszczyny to takiego preparatu nie można użyć do zwalczania tych szkodników.

Preparaty na szkodniki

W momencie, kiedy rzepak przekwitł i zaczął się rozwój łuszczyn, to można stosować jedynie wybiórcze preparaty. Poniżej kilka propozycji.

Gdy rzepak jest w fazie początku fazy rozwoju owoców (łuszczyn) do fazy gdy 50% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, tj. faza BBCH 70-75 można stosować preparat: Kedu 30 EC EC (s.cz.etofenproks) w dawce 0,25-0,3 l/ha.

Gdy rzepak jest w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy od 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, tj. faza BBCH 71-78 można zastosować preparat: Mavrik Vita 240 EW (s.cz. tau-fluwalinat) w dawce 0,2 l/ha.

Dlatego przed użyciem preparatu zawsze sprawdzajmy co jest zapisane w etykiecie.