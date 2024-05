Kukurydza w stanowiska po przemrożonej pszenicy

Wczesne odmiany pszenic, które były w fazie kłoszenia podczas przymrozku z dnia 22/23 kwietnia w niektórych regionach kraju zostały uszkodzone. W ich miejsce zazwyczaj jest siana kukurydza.

Siew kukurydzy rozpoczynamy, gdy gleba na głębokości 10 cm ma temperaturę 8−10°C. W tym okresie zaczynają kwitnąć mniszki lekarskie. Jest to tak zwany fenologiczny okres siewu kukurydzy. W przypadku siewu kukurydzy jako pierwsze wysiewamy odmiany o typie ziarna flint (okrągłe ziarniaki). Odmiany flintowe mają niższe wymagania termiczne, a następnie siejemy odmiany dentowe (ziarno w kształcie końskiego zęba).

Kukurydzę wysiewa się zazwyczaj na głębokości 4-5 cm. Głębsze siewy zapewniają lepsze uwilgotnienie, ale temperatura gleby wokół ziarniaka jest wtedy niższa. Dlatego gdy kukurydza, wytworzy pierwsze liście właściwe i materiał zapasowy z ziarniaka skończy się to może okazać się, że pobieranie składników pokarmowych z gleby będzie wolniejsze.

Obsadę roślin powinniśmy dobierać zgodnie z zaleceniami hodowli nasiennej danej odmiany. W przypadku uprawy kukurydzy na ziarno obsada zazwyczaj wynosi 70-80 tys. szt./ha., z kolei uprawiając kukurydzę na kiszonkę zwiększamy obsadę. Zazwyczaj dochodzi ona do 100 tys. szt./ha. W przypadku siewu kukurydzy dobrze się sprawdza zasadza, że na polach, gdzie co roku jest problem z suszą oraz na lekkich glebach warto posiać kukurydzę rzadziej. Gęstość siewu celujemy na 7 roślin/m2. Z kolei na dobrych glebach, gdzie jest dostęp do wody gęstość roślin zwiększamy do 8 roślin/m2.

W Polsce wyróżniamy trzy klasy wczesności kukurydzy: kukurydzę wczesną, średniowczesną oraz średniopóźną. Odmiany wczesne są do FAO 220, odmiany średniowczesne są od FAO 230 do FAO 250, odmiany średniopóźne mają FAO 260-290.

Poniżej zaprezentowano tabelę wraz z temperaturami jakie muszą wystąpić, żeby kukurydza mogła wejść w daną fazę rozwoju.

Kukurydza ma małe wymagania glebowe. Całkiem dobrze poradzi sobie na glebach klasy IVa i IVb, a także na klasie bonitacyjnej V. Jak to się mówi potocznie, kukurydza to nie trzcina i na piachu nie wyda zbyt wysokiego plonu. Odczyn gleby powinien być bliższy obojętnego. Uprawa uda się, gdy pH gleby będzie w granicach 5,0-7,5. Im niższe będzie pH (około 5,0 i poniżej), to należy spodziewać się spadku plonu. Dlaczego o tym wspominam? W nawożeniu kukurydzy bardzo często używany jest fosforan amonu. Zastosowanie tego nawozu zwiększa pobranie fosforu przez kukurydzę w początkowych fazach rozwoju. Trzeba jednak uważać, żeby nie dawać zbyt dużych dawek. Ponieważ może to spowodować lokalne zakwaszenie gleby, szczególnie jeżeli nawóz tej idzie w aplikatorze. Lokalny wzrost stężenia nawozu może powodować uszkodzenia kiełkujących ziarniaków. Dlatego zaleca się, żeby fosforan amonu podczas siewu był aplikowany 5 cm głębiej od ziarniaka kukurydzy i w odległości 5 cm w bok od niego.