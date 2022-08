Ministerstwo nie przewidziało zatrzymania produkcji nawozów. Czy zabraknie gazu i nawozów?

Wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk pytany był w poniedziałek w Radiu Zet czy wiedział, że dwie spółki azotowe planują czasowe wstrzymanie produkcji nawozów, co może uderzyć w rolników oraz branżę spożywczą. Czy zabraknie gazu i nawozów?

Na antenie Radia Zet wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przekonywał, że problemów z produkcją nawozów nie można było przewidzieć.

– Nie widziałem wcześniej, że to nastąpi. Cena gazu wzrosła w ostatnich dniach – w tamtym tygodniu tak naprawdę – o kilkadziesiąt procent, czyli przekroczyła tę barierę zakupu dla rolników. Ponad 300 euro za megawatogodzinę w gazie. To powoduje, że ceny nawozów po tej cenie gazu są nie do przyjęcia dla rolników – odpowiedział wicepremier.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk dodał, że nie można było tego przewidzieć, że tak mocno gaz zdrożeje.

– W poniedziałek ceny gazu wystrzeliły i wtedy zapadła decyzja o wstrzymaniu produkcji, którą spółki ogłosiły we wtorek, (…) wtedy się dowiedziałem – powiedział.

Czy zabraknie nawozów?

W efekcie nie tylko rolnicy, ale i przedsiębiorcy oraz organizacje branżowe podniosły alarm, że wstrzymanie produkcji nawozów pociągnie za sobą brak CO2, który jest produktem ubocznym tego procesu, ale niezbędnym w procesie przetwórstwa dla browarów, zakładów mięsnych, czy producentów napojów i serów.

Na pytanie o obawy rolników, że zabraknie nawozów, wicepremier zapewnił, że tak się nie zdarzy. Dodał, że na jesieni nawozów nie zabraknie, bo są zapasy – kilkaset tysięcy ton.

– Zapewnimy rolnikom nawozy w umiarkowanych cenach. Nie w takich cenach, jak w ubiegłym roku, bo do tego już nie ma powrotu – mówił.

Szef resortu zapowiedział, że jutro na Radzie Ministrów przedstawiony zostanie plan dotyczący wznowienia produkcji nawozów.

Dopłaty do nawozów

Pytany czy będą dopłaty do nawozów, Kowalczyk powiedział, że dopłaty do nawozów już były i są jeszcze realizowane.

– Na razie nie przewidujemy dopłat, tylko pomoc w innej formie. Tym tematem we wtorek zajmie się Rada Ministrów i będzie komunikat w tej spawie – powiedział wicepremier.

– Cała troska polega na tym, żeby nie przerywać na długo produkcji, bo nawozy rolnikom będą potrzebne na wiosnę w znacznie większej ilości niż na jesień i nie da się wszystkich tych nawozów wyprodukować wiosną – wskazywał.

Gazu nie zabraknie

Dodał, że ciągłość produkcji musi być zachowana, jednak tydzień w tą, czy w tamtą nie ma znaczenia. Problem by wystąpił, gdyby produkcja była wstrzymana na kilka miesięcy. Wicepremier zapewnił także, że w Polsce żywności nie zabraknie.

– Gazu w Polsce też nie zbraknie, choć ten będzie drogi. Mam zapewnienie o wystarczających zapasach i dostawach gazu do Polski od pani minister klimatu – wyjaśnił Kowalczyk.

W dniu dzisiejszym 29.08.br. Anwil należący do PKN Orlen wznowił produkcję nawozów i CO2. Anwil informacje o ograniczeniu podał 23.08.br.

Grupy Azoty poinformowała, że pomimo czasowego ograniczenia produkcji w spółkach, realizuje dostawy CO2 do swoich klientów.