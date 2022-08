Statek z ukraińską kukurydzą już w okolicach Bosforu

Płynący pod banderą Sierra Leone statek transportowy Razoni to zdecydowanie najpopularniejsza w ostatnich tygodniach jednostka pływająca na świecie. Dotarła ona już nad cieśninę Bosfor, co pozwala sądzić, że jest już w pełni bezpieczna i osiągnie swój cel, którym jest Liban.

– Miliony ludzi na całym świecie obserwowało dziś postępy tego statku. To nasz wkład w światowe bezpieczeństwo żywnościowe, którego dokonujemy pomimo rosyjskiej agresji. Sojusznicy pomagają Ukrainie w walce z wrogiem, Ukraina pomaga światu w walce z głodem – powiedział minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow cytowany przez portal UkrAgroConsult.

Statek Razoni wypłynął z Odessy rankiem 1 sierpnia z ładunkiem ponad 26,5 tys. ton kukurydzy i po drodze przeszedł kontrolę u wybrzeży Turcji.

Ukraińcy mają nadzieję na wyeksportowanie ok. 20 mln ton zboża z zeszłorocznych zbiorów. Na eksport czeka też ziarno z nowych zbiorów, którego zebrano już ok. 6 mln ton, zaś wg prognoz łączne plony zbóż na Ukrainie mają wynieść 50-60 mln ton. Obecnie w ukraińskich portach czeka 68 statków z łącznym ładunkiem ok. 1,2 mln ton.