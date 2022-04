Sprzedaż nowych ciągników w marcu była wysoka, choć widać tendencję spadkową

W ubiegłym miesiącu zarejestrowano blisko 1,2 tys. nowych ciągników, co jest wynikiem gorszym o nieco ponad 200 szt. niż w analogicznym okresie przed rokiem i da się zauważyć po raz pierwszy od wielu miesięcy spadki w porównaniu do wcześniejszych miesięcy.

Na podstawie raportów rejestracji zebranych przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz firmę Martin&Jacob wynika, że w sumie w pierwszym kwartale br. zarejestrowano 2717 szt. nowych ciągników i jest to gorszy wynik niż w analogicznym okresie 2021 roku o 153 szt. Po raz pierwszy zatem od dawna mówimy o spadku rejestracji w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. W pierwszym kwartale 2022 odnotowano o 5,3 proc. mniej rejestracji niż w tym samym okresie 2021 r.

Po trzech miesiącach br. niezmiennie liderem pozostaje New Holland, który odnotował 504 rejestracje. Daje to firmie ponad 18.5 proc. udział w rynku. Sprzedaż niebieskich traktorów w marcu wyniosła 218 sztuk. Był to również najwyższy wynik ze wszystkich firm. Porównując sprzedaż z ubiegłym rokiem, zdecydowanie na wyniku kwartału zaważył właśnie marzec. W ostatnim miesiącu sprzedaż była gorsza o 86 sztuk w stosunku do 2021 roku, co zaważyło na wynik całego kwartału, w którym firma osiągnęła wynik o 83 sztuki gorszy niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Na drugim miejscu znalazły się maszyny John Deere, których pierwszym kwartale zarejestrowano 364 szt. Jest to zdecydowanie lepszy wynik od tego z ubiegłego roku. Firma poprawiła sprzedaż o 79 traktorów, co oznacza wzrost o blisko 28 proc. Jest to najlepszy wynik ze wszystkich marek obecnych na rynku. W samym marcu sprzedaż traktorów John Deere wyniosła 163 sztuki, była drugą najwyższą. John Deere był jedyną marką z czołówki, która odnotowała lepsze wyniki niż przed rokiem, zwiększając swój udział w rynku o blisko 4 proc.

Trzecią pozycję zajęła natomiast Kubota. Pomarańczowe maszyny sprzedały się od początku roku w liczbie 311 sztuk i jest to dokładnie taki sam wynik jak przed rokiem. W samym marcu firma odnotowała jednak nieznaczny (-11 sztuk) spadek sprzedaży w porównaniu do marca 2021 roku. W obliczu mniejszego wolumenu sprzedaży rynku, udział rynkowy marki Kubota wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o niespełna 1 proc.

Pomimo tego, że rynek zamknął się mniejszym wynikiem niż przed rokiem, to nie wszystkie marki odnotowywały straty. Farmtrac jest firmą, która obok John Deere wyraźnie poprawiła swoją sprzedaż poprawiając swoje wyniki z ubiegłego roku o 34 sztuki (+ 37 proc.). Równie dobrze radziły takie marki jak Lovol (+ 28 szt. | +116 proc.), Claas (+ 15 szt. | +14 proc.) czy bardzo mało aktywna w ubiegłym roku marka Kraft (+13 szt. | +100 proc.).