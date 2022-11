Spadki, spadki, spadki… Podsumowanie tygodnia na rynku zbóż

Za nami kolejny niezbyt udany tydzień dla cen zbóż i oleistych. Na paryskim Matifie w minionym tygodniu straciła zarówno pszenica jak i rzepak oraz kukurydza, z czego cena tej pierwszej mimo wszystko spadła najmniej.

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem dla rynku zbóż było w zeszłym tygodniu przedłużenie umowy zbożowej o kolejne 120 dni, co wywołało na rynkach presję spadkową. Ku pewnemu zdziwieniu umowa została przedłużona na dotychczasowych zasadach, chociaż wcześniej mówiło się o warunkach dotyczących m.in. uruchomienia rurociągu transportującego amoniak przez terytorium Ukrainy oraz podłączenie rosyjskiego banku odpowiedzialnego za rozliczenia w sektorze rolniczym do systemu SWIFT. Przedłużenie umowy na dotychczasowych warunkach na pewno nie jest dobrą informacją w kontekście cen nawozów, bowiem podaż ze strony Rosji i Białorusi raczej nie wzrośnie.

Zaczynając od pszenicy, jej cena spadła na Matif w ujęciu tygodniowym z 327,25 do 325,25 euro za tonę. Nadal zasadniczym problemem dla unijnej pszenicy jest konkurencja ze strony pszenicy rosyjskiej. Mimo to eksport pszenicy z UE wzrósł r/r o 10 proc. Nieco bardziej udany był dla niej koniec tygodnia; w czwartek i piątek jej cena wzrosła o 6 EUR/t.

Cena kukurydzy spadła z 320 do 306,75 EUR/t t/t. Jest to przede wszystkim wynik rekordowego importu z Ukrainy i Brazylii wobec słabych zbiorów na Starym Kontynencie. Wobec zeszłego sezonu do tej pory zaimportowaliśmy dwa razy więcej kukurydzy.

Rzepak odbijał w piątek, chociaż jego cena w ujęciu tygodniowym spadła o 16 EUR/t do 610,25 EUR/t na zamknięciu piątkowej sesji. Tutaj także presję spadkową wywiera rekordowy import tańszego ziarna przede wszystkim z Ukrainy.