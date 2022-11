Dobre wyniki eksportu europejskiej pszenicy. Polska trzecim największym importerem kukurydzy w UE

Według danych opublikowanych przez Komisję Europejską Unia Europejska od 1 lipca do 13 listopada wyeksportowała łącznie 13,35 mln ton pszenicy miękkiej, co oznacza wzrost o 9,5 proc. wobec analogicznego okresu zeszłego roku. Od 1 lipca do 13 listopada 2021 roku UE wyeksportowała bowiem łącznie 12,19 mln ton pszenicy miękkiej.

Wspólnota zawdzięcza dobry wynik eksportowy wysokiemu wzrostowi popytu na początku sezonu, kiedy to wystąpiły trudności w dostawach z Rosji i Ukrainy. Najwięcej w omawianym okresie wyeksportowała Francja – 5,46 mln ton. Drugi wynik osiągnęła Rumunia – 1,7 mln ton, trzeci Niemcy – 1,56 mln ton, czwarty Łotwa – 1,14 mln ton, zaś piąty Polska – 1,07 mln ton.

W UE “kwitnie” natomiast import kukurydzy; od początku sezonu do krajów Wspólnoty trafiło już 10,85 mln ton ziarna wobec 4,77 mln w analogicznym okresie zeszłego roku. Jest to przede wszystkim wynik słabych zbiorów, a niedobory ziarna uzupełniane są przede wszystkim dzięki importowi z Ukrainy i Brazylii. Najwięcej kukurydzy zaimportowały: Hiszpania – 4,18 mln ton, Holandia – 1,19 mln ton, Polska – 907 tys. ton, Portugalia – 877 tys. ton i Włochy – 781 tys. ton. Kukurydzę importują także Węgry, które tradycyjnie są jej eksporterem. Do Węgier trafiło w tym sezonie już 632 tys. ton kukurydzy.

​​Dotychczasowy eksport jęczmienia z UE w sezonie 2022/23 wyniósł 2,69 mln ton, co oznacza spadek o prawie 39 proc. w porównaniu z 4,38 mln rok temu.