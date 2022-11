Spadki cen zbóż w kraju coraz bardziej widoczne. Ceny zbóż 17.11.2022

Ostatnie dni nie przynoszą dobrych informacji dla sprzedających. Ceny skupu zbóż w ślad za trwającymi nadal na giełdach towarowych spadkami, podążają w dół.

Zawirowania na rynkach międzynarodowych powodują, że zarówno na Matif jak i w Chicago ceny kontaktów terminowych mocno spadają. Taka sytuacja z kolei przekłada się na krajowy rynek i powoduje obniżkę cen skupu. W porównaniu do ubiegłego tygodnia, ceny skupu zbóż spadły nawet o 50 zł/t.

W przypadku kukurydzy suchej ceny dość mocno spadły i obecnie rozpoczynają się od 1240 zł a kończą na 1430 zł/t.

Na rynku pszenicy konsumpcyjnej również widać spadki i stawki maksymalne w portach za najlepszą jakościowo pszenicę o zawartości białka 14 proc. oscylują w granicach 1720 zł/t. Minimalnie natomiast za ziarno konsumpcyjne w kraju można dostać 1400 zł/t.

Zbliżona sytuacja jest w przypadku pszenicy paszowej, której ceny spadły i obecnie można za nią dostać od 1330 do 1500 zł/t.

Nie ma już śladu po ubiegłotygodniowych wzrostach na rynku jęczmienia paszowego i pszenżyta. W przypadku jęczmienia paszowego ceny rozpoczynają się obecnie od 1100 zł a kończą na 1350 zł/t. W przypadku pszenżyta jest to odpowiednio 1180 zł i 1350 zł.

Podobnej wielkości spadki notują ceny żyta. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 1000 do 1280 zł/t, a paszowe od 1000 do 1250 zł/t.

Równie mocną tąpnęła cena rzepaku. Minimalnie jest on skupowany za 2550 zł/t a cena maksymalna nie przekracza 3000 zł/t. Za soję płacą obecnie od 2100 do 2600 zł/t.