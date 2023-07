Słoma w tym roku wyjątkowo droga. Ceny słomy 2023

Choć dopiero zaczynają się tzw. duże żniwa to już teraz ceny słomy jakie pojawiają się w ogłoszeniach są wysokie i w tegoroczne żniwa, tak jak to bywało w poprzednich latach, raczej nikt nie odda jej za darmo lub za symboliczną opłatą.

Obecny sezon żniwny pod wieloma względami będzie się różnił od poprzednich. Po pierwsze już na starcie mamy dużo niższe ceny skupu zbóż, a drugą nie mniej istotną kwestią jest susza, która spowodowała duże szkody wśród upraw jarych, ale i w niektórych częściach kraju również w oziminach.

To z kolei przekłada się na ilość słomy jaka pojawi się na rynku. Dodatkowy wpływ na cenę mają z pewnością ekoschematy jakie weszły w tym roku, a które zobowiązują rolników którzy się ich podjęli do rozdrobnienia i przyorania słomy. To zaś sprawia, że w wielu rejonach może jej być mniej i może być trudniej dostępna.

Wszystko to ma swoje odbicie w cenach, gdyż o ile jeszcze w ubiegłym roku nie było większym problemem znaleźć słomę z pokosu do prasowania po 10-15 zł za balot 120×120, lub czasami niektórzy oddawali ją za darmo, to obecnie nie ma w dużej części przypadków liczyć na ceny poniżej 30 zł za balot do sprasowania.

Jednakże w sporej części przypadków ceny są dużo wyższe i sprzedający żądają stawek na poziomie 40-50 zł za balot 120×120. Dużo wyższe ceny skupu niż w latach ubiegłych oferują również firmy zajmujące się skupem słomy na cele energetyczne lub do produkcji podłoży dla pieczarkarni.

O ile w latach wcześniejszych cena skupu tony słomy wynosiła z reguły od 1/4 do 1/5 ceny zbóż, to dziś przy obecnych cenach zbóż w wielu przypadkach dobija już do 1/2 ceny zboża, gdyż firmy skupujące skłonne są płacić kwoty pomiędzy 300 a 400 zł za tonę sprasowanej słomy.

Jednakże jest to dopiero początek sezonu i jak twierdzą przedstawiciele firm skupujących słomę może się jeszcze sporo na rynku słomy wydarzyć, ponieważ obecne szacunki co do ilości słomy są rzeczywiście niskie, ale to dopiero zakończenie żniw pokaże ile słomy może trafić na rynek i w jakich ilościach.