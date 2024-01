Początek tygodnia przynosi dalsze niezdecydowanie co do kierunku notowań na światowych rynkach towarowych

Rozpoczynający się tydzień przyniósł pogłębienie spadków zarówno na rynku pszenicy i nasion oleistych, do czego walnie przyczynia się Rosja obniżająca ceny swojej eksportowej pszenicy.

Na rynku terminowym ceny pszenicy w Paryżu i Chicago były wczoraj mieszane. O ile kontrakt z 24 marca na Matif zanotował niewielki spadek o 1,25 EUR do 216,75 EUR/t, o tyle kontrakt z 24 marca na CBoT wzrósł o 3,25 ct do 596,50 centów/buszel (201,41 EUR t). Przyczyną różnicy może być umiarkowanie słabszy dolar w ostatnich dniach.

W USA na początku tygodnia skupiono się na cotygodniowych dostawach eksportowych z USA w tygodniu kończącym się 18 stycznia. W przypadku pszenicy było to 314,5 tys. t, co oznacza wzrost o 30% w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Od początku sezonu wyeksportowano 10,7 mln ton wobec 12,8 mln ton w tym samym czasie w roku ubiegłym.

Jeżeli chodzi o Rosję, to ceny towarów eksportowych uległy dalszemu obniżeniu. Wyniosły zatem nadal 238 USD/t w porównaniu do 242 USD/t pszenicy. Eksport stoi w miejscu, podobnie jak w USA: w zeszłym tygodniu Rosja wyeksportowała jedynie 650 tys. ton zboża, co oznacza spadek o 13% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Największą część, a dokładniej 580 tys. ton, stanowiła pszenica.

W przypadku oleistych na wczorajszej sesji soja w kontrakcie marcowym na CBoT wzrosła o 11 centów do 1224,25 centów/buszel (413,37 EUR/t), natomiast rzepak w kontrakcie lutowym na Matif spadł nieznacznie o 1,50 EUR do 433,25 EUR/t. Tłem dla takiego zachowania kontraktów na soję może być m.in. to, że rozpoczynające się obecnie zbiory w Brazylii są wg. wstępnych szacunków rozczarowujące, a dodatkowo wzrasta popyt ze strony m. in. Indii.

Również rynek kukurydzy ma spore problemy z określeniem kierunku w którym będzie podążał, gdyż w przypadku notowań na Matif kontrakt marcowy ponownie spadł wczoraj o 1 EUR do 186 EUR/t. Z kolei w przypadku notowań w Chicago kukurydza przynajmniej utrzymała się na stabilnym poziomie, a jej notowania odnotowały umiarkowany wzrost o 0,25 centów do 445,75 centów/buszel (161,26 EUR/t).

źródło: Kaack