Ceny bydła mięsnego 30.11.2023. Rolnicy zawiedzeni cenami

Koniec listopada nie przynosi zbyt dużych ruchów w cenach bydła mięsnego. Ci, którzy sprzedają obecnie bydło są zawiedzeni cenami jakie oferują skupy. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 30.11.23?

Święta coraz bliżej, a podwyżek jak nie było tak nie ma, więc rolnicy którzy liczyli na przedświąteczne ożywienie w cennikach mogą czuć się zawiedzeni. Zmiany jakie notujemy w cennikach skupowych są obecnie raczej symboliczne i z reguły nie są to zmiany w górę, ale w dół. Jedynym pocieszeniem jest to, że są one bardzo nieznaczne.

Sytuacja jaka ma obecnie miejsce ma związek z cały czas dużą podażą bydła pochodzącego z likwidacji stad mlecznych, które napływają do skupów. Póki ta tendencja się nie zmieni to jak zauważają analitycy nie ma raczej co liczyć na zauważalne wzrosty cen w punktach skupowych.

Ceny na dzień 30.11.23 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,7 – 13,8 zł netto/kg

– jałówki 5,4-12,8 zł netto/kg

– krowy 4,2 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,1 – 21,2 zł netto/kg

– jałówki 16,8 – 22 zł netto/kg

– krowy 13- 18,2 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.