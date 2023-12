GUS: w 2023 roku w Polsce zebrano 35,8 mln ton zbóż

W 2023 roku zebrano w naszym kraju łącznie 35,8 mln ton zbóż ogółem, a więc o 0,5% więcej rok do roku. Produkcja zbóż podstawowych to 26,5 mln ton, 2% mniej r/r, a rzepaku i rzepiku to 3,7 mln ton – 3% więcej r/r – podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny.

Urząd zwrócił uwagę na niezbyt korzystny przebieg warunków pogodowych i opady deszczu podczas zbiorów, które je opóźniły i wpłynęły na jakość ziarna. Ogólna powierzchnia zasiewów zbóż wyniosła w mijającym roku 7,2 mln ha, z czego 5,8 mln ha to zboża podstawowe, w tym 2,4 mln ha to pszenica, 0,7 mln ha żyto, 0,6 to jęczmień, 0,5 owies, 1,2 pszenżyto a 0,3 mln ha mieszanki.

– Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosą ok. 49,9 dt/ha, tj. o 0,4 dt/ha (o 1%) więcej od plonów ubiegłorocznych, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 45,6 dt/ha, tj. o 0,3 dt/ha (o 1%) mniej od plonów z roku ubiegłego. Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 48,8 dt/ha, tj. na poziomie roku ubiegłego. Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 34,0 dt/ha, tj. o 2,2 dt/ha (o 6%) mniej od plonów ubiegłorocznych – czytamy w informacji GUS.

Zbiory ozimin to łącznie 22,2 mln ton (+1% r/r), a zbóż jarych 4,2 mln ton (-13% r/r).

Większe będą zbiory kukurydzy, choć w wielu regionach we znaki dała się susza i, jak informuje GUS, tegoroczne warunki na ogół nie sprzyjały dynamicznemu jej rozwojowi.

– Powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno zwiększyła się w porównaniu z ubiegłoroczną o około 5% i wyniosła ok. 1,3 mln ha. Szacuje się, że plony kukurydzy na ziarno wyniosą 72,9 dt/ha i będą większe od ubiegłorocznych o ok. 1,8 dt/ha, tj. o 3%. Zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno oszacowano na ok. 9,2 mln t, tj. o ok. 8% więcej od ubiegłorocznych – czytamy w informacji GUS-u.

Z kolei powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zwiększyła się w porównaniu z ubiegłoroczną o około 2% i wyniosła ok. 1,1 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku oszacowano na ok. 3,7 mln t, tj. o ok. 3% więcej od ubiegłorocznych.

