Pszenica i kukurydza zyskują na Matif, traci rzepak. Sprawdź aktualne ceny na dzień 30.11.23

Czwartkowa sesja na paryskim Matif ponownie zakończyła się wzrostami cen pszenicy i kukurydzy, a nieznacznie tracił rzepak.

Wczoraj kontrakt marcowy na pszenicę wzrósł o 0,50 EUR do 226,25 EUR/t. Z kolei w Chicago marcowy kontrakt zwyżkował o 12,25 centów do 598 centów/buszel (202 EUR/t). Do wzrostów w Paryżu i Chicago przyczynił się fakt, że inwestorzy finansowi w dalszym ciągu ograniczali swoje krótkie pozycje, które nadal były bardzo duże według standardów historycznych. Według szacunków handlowych, tylko w ciągu ostatnich trzech dni w Chicago zawarto 13 tys. krótkich pokryć netto.

Główną przyczyną wczorajszych wzrostów cen w Chicago były zaskakująco dobre cotygodniowe dane o eksporcie z USA . W tygodniu kończącym się 23 listopada USDA odnotowała sprzedaż eksportową w sezonie 2023/24 na poziomie 622,8 tys. ton, co było nie tylko największym wolumenem od sześciu tygodni, ale także przekroczyło oczekiwania handlowe wynoszące od 200 do 500 tys. ton. Zgłoszono sprzedaż do Chin (197 300 ton), nieznanych miejsc docelowych (148 800 ton), Meksyku (65 800 ton), Filipin (60 100 ton) i Japonii (43 400 ton).

W Europie Zachodniej pojawia się także coraz więcej sygnałów wskazujących, że pszenicę można sprzedawać na eksport przy obecnym poziomie cen . Ponadto handlowcy mają nadzieję, że wzrost rosyjskich cen eksportowych oraz nadejście zimy, któremu towarzyszy burza w Rosji i na Ukrainie, wpłyną na dostawy z Morza Czarnego i przesuną popyt do Europy Zachodniej.

Natomiast w przypadku rzepaku po czterech dniach wzrostów cen realizacja zysków na Matif spowodowała w czwartek oczekiwaną korektę. Kontrakt lutowy spadł o 1,50 EUR do 450,75 EUR/t. Wpływ na to mogło mieć ogłoszenie przez Komisję Europejską zaktualizowanych szacunków dotyczących zbiorów rzepaku w UE . W porównaniu z październikową prognozą wolumen wzrósł o 100 tys. ton do 19,9 mln ton, co stanowi najwyższy poziom od dziewięciu lat.

W Chicago natomiast w przypadku soi także odnotowano spadki. Styczniowy kontrakt stracił na koniec sesji 4,25 centa i spadł do 1.342,75 centów/buszel (453 EUR/t) .

Słabe wyniki Chicago są zaskakujące, biorąc pod uwagę wczorajsze w dużej mierze bycze wiadomości . USDA podało, że sprzedaż eksportowa amerykańskiej soi w tygodniu kończącym się 23 listopada wyniosła 1,895 mln ton , znacznie powyżej oczekiwań handlowych wynoszących 850 000 ton do 1,5 mln ton. Sprzedaż netto wzrosła o 97 procent w porównaniu z poprzednim tygodniem i jest o 10% wyższa od średniej z czterech poprzednich tygodni. Najważniejszymi odbiorcami były Chiny (892 300 ton), nieznane kraje docelowe (294 900 ton), Hiszpania (123 400 ton), Włochy (100 000 ton) i Meksyk (93 200 ton).

Nie zawiodła natomiast kukurydza i kontrakty terminowe na nią w Chicago w dalszym ciągu oddalały się od długoterminowych minimów wyznaczonych we wtorek. Kontrakt marcowy zakończył dzień wzrostem o 7 centów na poziomie 482,75 centów/buszel (175 EUR/t). Na Matif z kolei kontrakt marcowy zanotował zysk na poziomie od 0,50 EUR i wzrósł do 199,25 EUR/t.

Handel w USA był wspierany przez zaskakująco dobrą sprzedaż eksportową . W tygodniu kończącym się 23 listopada USDA odnotowała sprzedaż netto w sezonie 2023/2024 na poziomie 1,928 mln ton. Jest to najwyższa wartość jak dotąd w tym roku gospodarczym i przekroczyła oczekiwania handlowe na poziomie 600 tys. do 1,2 mln ton. W porównaniu do poprzedniego tygodnia wolumen wzrósł o 35 proc. i o 54 proc. w porównaniu ze średnią z ostatnich czterech tygodni.

