SIMA 2019 : KOLEJNE LAURY DLA FIRMY JOSKIN!

W Paryżu zakończyła się edycja 2019 targów SIMA – światowej wystawy dla dostawców rolnych. W ciągu 5 dni tej międzynarodowej imprezy, kluczowej dla sektora rolnego, odnotowano rekordową frekwencję, przewyższającą popularność poprzednich edycji. Był to również wielki sukces dla firmy JOSKIN, która z tej okazji zainaugurowała całkiem nowe stoisko.

Nowa stylistyka, nowe warunki, nowoczesne wyposażenie i 34 maszyny wystawione na powierzchni 1350 m² wywołały sensację wśród licznie przybyłych gości. Również miejsce na odpoczynek, sklepik oraz kalendarze i plakaty, rozdawane przez obsługę stoiska, pracującą z wielkim zaangażowaniem, zrobiły wrażenie na dorosłych i dzieciach.

Producenci maszyn obecni na SIMIE z ogromnym napięciem oczekiwali ogłoszenia werdyktu jurorów konkursu na maszynę roku. Miało ono miejsce wieczorem w poniedziałek 25 lutego. Po dogłębnym przestudiowaniu poszczególnych kandydatur, jury złożone z 24 dziennikarzy reprezentujących około 20 tytułów europejskiej prasy rolniczej, wybrało 16 maszyn spełniających takie kryteria jak innowacyjny charakter i realne korzyści dla rolników.

Więcej niż produkt – nowa koncepcja

Po uzyskaniu tego wyróżnienia w 2017 roku, za wóz VOLUMETRA, marka JOSKIN została ponownie uhonorowana podczas tegorocznej edycji, otrzymując nagrodę w kategorii hodowla, za nowy wóz – MODULO ADVANTAGE. Bardziej niż o trofeum, które wzbogaci i tak już okazałą kolekcję, chodzi tu o uznanie dla nowej koncepcji opracowanej przez markę – serię Advantage.

Za jej sprawą JOSKIN jednoznacznie udowodnił, że tania maszyna nie jest synonimem złej jakości, wręcz przeciwnie! To osiągnięcie jest wynikiem długoterminowej inwestycji realizowanej przez firmę w celu wdrożenia procesu produkcji seryjnej, by obniżyć koszty produkcji. Podobnie jak w przypadku nowego Modulo lub innego sprzętu, już proponowanego pod nazwą «Advantage», konkretyzacja tej strategii umożliwia dostarczenie odbiorcom maszyn wysokiej klasy, doskonale sprawdzonych i z pełnym wyposażeniem, w cenie standardowego produktu – firma robi wszystko, by zadowolić użytkowników. Nowy sukces tylko utwierdza Grupę co do założeń, którymi kieruje się już od 50 lat, chcąc umożliwić jak największej liczbie odbiorców dostęp do wydajnego, zrównoważonego i opłacalnego rolnictwa.

Materiały prasowe firmy Joskin