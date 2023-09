Seria pozytywnych wydarzeń dla polskich producentów i eksporterów bydła, drobiu, jaj, mięsa

Rok 2023 obfituje w pozytywne wydarzenia dla polskich producentów bydła, drobiu, jaj, mięsa. Wiele krajów na świecie otworzyło swoje rynki na polską produkcję. Choć nie w każdym przypadku uzgodniono już świadectwa weterynaryjne, jest to niewątpliwy sukces polskich przedsiębiorców, dyplomatów i urzędników.

O każdym wydarzeniu informował Główny Inspektorat Weterynarii. I tak w marcu w wyniku audytu przeprowadzonego przez inspektorów tureckich w dniach 6-10 marca br. w gospodarstwach utrzymujących bydło, Polska została zatwierdzona do eksportu na rynek turecki bydła hodowlanego, rzeźnego oraz bydła do tuczu.

17 sierpnia Służby właściwe Republiki Filipin poinformowały o uznaniu polskiego systemu regionalizacji w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na poziomie województw. Jak czytamy w komunikacie, eksport mięsa drobiowego, produktów z mięsa drobiowego, jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych będzie możliwy z towarzyszeniem bilateralnie uzgodnionych świadectw zdrowia.

Dzień później, 18 sierpnia 2023 r. Główny Inspektorat Weterynarii otrzymał informację o dopuszczeniu polskich zakładów do eksportu mięsa i podrobów wołowych na rynek Tajlandii. Zezwolenie zostało przyznane w wyniku audytu przeprowadzonego przez inspektorów tajlandzkich w 2022 r. Zatwierdzenie obowiązuje przez okres 3 lat, począwszy od sierpnia br. Wzór świadectwa weterynaryjnego jest obecnie opracowywany w GIW na podstawie wymagań przekazanych przez służbę właściwą Tajlandii.

Tego samego dnia (18 sierpnia) strona turecka potwierdziła akceptację wzorów świadectw obowiązujących przy eksporcie bydła, tj. weterynaryjne świadectwo zdrowia na eksport bydła domowego przeznaczonego do tuczu z państw członkowskich UE do Republiki Turcji; weterynaryjne świadectwo zdrowia na eksport bydła domowego przeznaczonego do uboju z państw członkowskich UE do Republiki Turcji; weterynaryjne świadectwo zdrowia na eksport bydła domowego przeznaczonego do hodowli z państw członkowskich UE do Republiki Turcji.

Pod koniec miesiąca, 29 sierpnia, otworzył się dla polskich producentów jeden z rynków afrykańskich: Ambasada RP w Luandzie została poinformowana przez Ministerstwo Handlu, Zaopatrzenia i Konsumpcji Republiki Konga o zniesieniu zawieszenia importu produktów mięsnych z Polski do Republiki Konga.

Dzień później, 30 sierpnia Główny Inspektorat Weterynarii otrzymał informację z Ambasady RP w Hanoi o zatwierdzeniu przez weterynaryjną służbę Wietnamu świadectwa dla mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego, przeznaczonych do eksportu do Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Jak poinformował GIW, “stanowi to pozytywne zakończenie trwających niemal 6 lat wysiłków otwarcia wietnamskiego rynku na polską wołowinę, będące drugim już w tym roku sukcesem po uzgodnieniu świadectwa dla mięsa drobiowego rozszerzonego o mięso kaczek i gęsi. Dzięki temu polskie firmy mogą aplikować o znalezienie się na liście zakładów uprawnionych do eksportu do Wietnamu prowadzonej przez wietnamski resort rolnictwa, zgodnie z dotychczasową procedurą prelistingu dla innych produktów.

Listę sukcesów jak na razie zamyka zniesienie zakazu importu mięsa drobiowego i jaj z Polski do Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Ambasada RP w Abu Zabi potwierdziła tę informację 1 września 2023 r.