Algieria otwarta na polskie mięso, ale potrzebne są działania promocyjne 

Służba weterynaryjna Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej zatwierdziła wzór weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla bydła rzeźnego eksportowanego z Polski do Algierii. O komentarz do tej decyzji poprosiliśmy prezesa Związku Polskie Mięso pana Witolda Choińskiego.

Jakie znaczenie ma ta decyzja dla polskiej branży mięsnej?

Każde zatwierdzenie polskich eksporterów na danych rynku, czyli inaczej pisząc otwarcie rynku jest decyzją bardzo dobrą. Zatwierdzenie wzoru weterynaryjnego świadectwa dla bydła rzeźnego eksportowanego z Polski do Algierii znaczy w praktyce, że polscy hodowcy bydła będą mogli eksportować je do Algierii. Świadectwo jest niezbędnym dokumentem by sprzedaż do tego kraju mogła być zrealizowana. Skoro pojawiła się nowa możliwość eksportu to znaczy, że będzie hodowla bydła będzie mogła się rozwijać, czyli powinno nam wzrosnąć pogłowie bydła. Czas pokaże o ile nam się ono zwiększyło.

Kto brał udział w przekonaniu Algierczyków do tej decyzji – ambasada, PIH, organizacje branżowe?

Otwieranie rynku nie jest prostym procesem. Uczestniczy w nim wiele osób reprezentujących różne instytucje. Wszystkie te osoby jak i instytucje są nieodzowne do tego, by dany rynek został otwarty. Oczywiście organizacje branżowe, w tym Związek Polskie Mięso, podejmują działania na rzecz otwarcia rynku, jeśli tylko jest taka potrzeba rynkowa. Związek, ale także inne organizacje branżowe wspierały działania dyplomatyczne oraz urzędowe.

Jak ważny jest ten rynek dla polskich hodowców i producentów?

Każdy rynek, gdzie można sprzedawać polskie bydło lub mięso wołowe jest dobry dla branżowy wołowej jak i rolnictwa w ogóle. Poszerzenie możliwości eksportowych zawsze jest bodźcem rozwojowym. Liczymy, że również będzie tym razem będzie tak samo.

Czy obecnie polscy producenci eksportują mięso do Algierii? Jak dużo?

Od 2017 roku Polska na rynek Algierii ma wynegocjowane świadectwa dla mięsa wołowego. Jednak rynek algierski, w chwili obecnej, nie jest liczącym się dla nas rynkiem eksportowym. Widzimy, że potrzebne są ukierunkowane działania promocyjne. Analizujemy ten rynek i mamy pewne pomysły, o których poinformujemy w stosownej chwili.