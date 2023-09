Herbicyd po wchodach rzepaku – faza liścieni

Początek wschodów rzepaku to bardzo dobry czas na zastosowanie odpowiednich herbicydów w plantacji.

Substancje czynne solo dla mniej wymagających plantacji

Najwcześniej tuż po wschodach czyli w momencie wytworzenia przez rzepak ozimy liścieni (BBCH 10), można zastosować pojedynczo dwie bardzo skuteczne substancje czynne, tj. dimetachlor i metazachlor.

Pierwsza z nich czyli dimetachlor, efektywnie ograniczy nam miotłę zbożową, bodziszki, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, marunę bezwonną, rumianek pospolity, niezapominajkę polną i rdest powojowaty. Substancję tą można stosować do osiągniecia przez rzepak ozimy fazy 4 liści właściwych (BBCH 14). Pamiętajmy, że s.cz. dimetachlor nie zaleca się stosować częściej niż co trzy lata na tym samym polu, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha!

Natomiast druga s.cz. czyli metazachlor, wykorzystywana jest do wyeliminowania z pola głównie chwastów dwuliściennych, tj. gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, stulicha psia i tasznik pospolity. Ponadto może również ograniczać wyczyńca polnego. Metazachlor stosuje się najczęściej do momentu aż rzepak ozimy uzyska 6. liści właściwych (BBCH 16).

Herbicydy na okienko pogodowe

W sprzedaży dostępne są dwa bardzo skuteczne duety, które można stosować w szerokim przedziale czasowym bo od fazy liścieni aż do fazy 8 liści właściwych (BBCH 10-18).

Pierwszy z nich zawiera takie substancje jak: dimetanamid-P i chinomerak, które wykorzystywane są przez plantatorów do zwalczania głównie zimujących, chwastów dwuliściennych, tj. bodziszek drobny, jasnota purpurowa, mak polny, przetaczniki, przytulia czepna, maruna bezwonna, rumianek pospolity i tasznik pospolity.

Natomiast drugi duet składający się z metazachloru i chinomeraku, stosuje się do ochrony plantacji na której pojawiła się miotła zbożowa oraz kilka innych ale uciążliwych chwastów takich jak: jasnoty, maruna bezwonna (ale tylko do fazy 2 liści), rumianek pospolity, przetaczniki, przytulia czepna (ale tylko do fazy liścieni) oraz łatwych do wyeliminowania, np. gwiazdnica pospolita.

Niewątpliwa zaletą tych dwóch duetów, jest możliwość zastosowania ich w szerokim przedziale czasowym lub tzw. okienku pogodowym czyli w momencie, kiedy pojawią się optymalne warunki do przeprowadzenia zabiegu herbicydowego. Czyli tak naprawdę plantator ma ten komfort, że nawet jeżeli nie uda mu się ich zastosować zakupionych preparatów w fazie liścieni rzepaku to przesuniecie oprysku na fazę 1-3 liści rzepaku nie wpłynie drastycznie na obniżenie skuteczności działania tych substancji.

Zestawy na silne zachwaszczanie

Zastosowanie preparatów zawierających w swoim składzie aż trzy substancje czynne nie jest może najtańszym rozwiązanie ale bardzo skutecznym. Dlatego część plantatorów decyduje się jednak na zakup i zastosowanie herbicydów, które są trójskładnikowe w szczególności jeżeli plantacja rzepaku jest zachwaszczona gatunkami dwuliściennymi zimującymi.

W stosunkowo wąskim przedziale czasowym tj. od fazy liścieni do 4 liści właściwych rzepaku (BBCH 10-14), plantator ma do dyspozycji trio składające się z takich substancji jak: chlopyralid, pikloram i aminopyralid. Mieszanina ta bardzo skutecznie zwalcza niektóre uciążliwe chwasty dwuliścienne, tj. chaber bławatek, dymnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna i rdestówka powojowata.

Natomiast drugie trio plantator może aplikować już w znacznie szerszym zakresie rozwojowym rzepaku, tj. od fazy liścieni do nawet 7 liści (BBCH 10-17). Mieszanina składająca się z metazachloru, dimetenamid-P i chinomeraku, wykorzystywana jest przez plantatorów, głównie do efektywnego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych zimujących, tj. bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna i rumian polny.