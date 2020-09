Rynek trzody chlewnej – bez tendencji do wzrostu cen

Na rynku tuczników można zaobserwować małą stabilizację, a ceny utrzymują się na poziomie z ubiegłego tygodnia.

Zakładu ubojowe za dostarczony przez rolników żywiec wieprzowy płaca od 4 do 5, 20 złotych za kilogram. W klasie S od 5 , 80 do 6, 50 zł/kg, w klasie E – 5, 50 – 6, 30 zł/kg, w klasie U = 5, 30 – 6,00 zł/kg i w klasie R od 4, 80 do 6,00 zł/kg. Oczywiście cena uzależniona jest od wielkości oraz męskości dostarczanej partii zwierząt.

W krajowych zakładach mięsnych cena skupu tuczników nie została zmieniona. Polscy przetwórcy, podobnie jak w innych krajach, borykają się z dostępem do pracowników pochodzących ze Wschodniej Europy. Zakłady często wykorzystują jedynie 80-90% swoich mocy przerobowych, gdyż ze względów sanitarnych muszą zapewnić odpowiednie odległości między pracownikami pracującymi na linii produkcyjnej – komentuje Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.