Rynek nowych przyczep ma się dobrze

Jak podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych na podstawie danych CEPiK-u, we wrześniu bieżącego roku zarejestrowano 439 szt. nowych przyczep rolniczych. To mniej niż przed miesiącem o 114 szt. Porównując do września 2019 wynik jest jednak lepszy o 86 szt., kiedy to zarejestrowano 353 szt. nowych przyczep.

Patrząc na cały okres od początku roku, notujemy 5342 szt. zarejestrowanych nowych przyczep rolniczych. To o 1156 szt. więcej niż przed rokiem, co daje wzrost o 28%.

Pronar pozostaje liderem rynku. Od stycznia do września br. zarejestrowano 2144 szt. nowych przyczep tej marki. Jest to o 366 szt. więcej niż rok wcześniej. Pronar na koniec września osiągnął 40,1% udziałów rynkowych. Drugie miejsce z wynikiem 779 szt. zajmuje Metal-Fach. Marka ta również notuje lepszy wynik niż przed rokiem. 253 szt. więcej niż rok wcześniej, pozwoliło na osiągnięcie 14,6% udziałów rynkowych. Trzecią pozycję zajmuje Metaltech z wynikiem 481 szt. i 9,0% udziałów rynkowych. Wielton, na miejscu czwartym, notuje 458 szt. i 8,6% udziałów rynkowych.

Województwem o największej ilości rejestracji po dziewięciu miesiącach 2020 roku, jest woj. lubelskie z 778 rejestracjami. Na drugim miejscu jest woj. wielkopolskie, gdzie zanotowano 694 rejestracje, na trzecie spada mazowieckie z 688 rejestracjami.

Jeśli chodzi o najpopularniejsze modele, zestawienie ponownie otwiera model Pronar T653/2 z 422 rejestracjami. Na drugim miejscu również znajduje się model marki Pronar – T672, ale ze znacznie niższym wynikiem – 167 szt. Pronar PT612 zajmuje trzecie miejsce z ilością 145 szt.