Konsekwencje jazdy niezarejestrowanym ciągnikiem lub z niezarejestrowaną przyczepą

Pojazd niedopuszczony do ruchu to ustawowa definicja, a mówiąc prościej jest to pojazd niezarejestrowany, nieposiadający ważnych badań technicznych. Takich pojazdów, a ściślej traktorów i przyczep porusza się jeszcze po drogach całkiem sporo. Jakie zatem konsekwencje można ponieść za prowadzenie takiego pojazdu?

Wraz z nowym taryfikatorem mandatowym, który obowiązuje od początku roku, dość znacznie wzrosły stawki mandatów za wykroczenie polegające na jeździe ciągnikiem lub przyczepą, które nie są zarejestrowane, a tym samym dopuszczone do ruchu.

Obecnie stawka za to wykroczenie wynosi 1500 zł, a dodatkowo można otrzymać karę w wysokości 1000 zł za brak aktualnego OC. Jednakże tego typu konsekwencje finansowe to najmniejszy problem, ponieważ w razie ewentualnego wypadku w którym udział będzie brał taki pojazd, będą dużo większe.

Ze względu na brak OC, ponieważ pojazd niedopuszczony do ruchu nie może go mieć, nawet jeśli wypadek nie będzie z naszej winy, to i tak poniesiemy odpowiedzialność zarówno karną jak i finansową. W takim przypadku ubezpieczyciel nie pokryje żadnych strat, a cała odpowiedzialność finansowa spada na nas, a jej koszty mogą być ogromne.

Warto więc mieć powyższe uwagi na względzie, gdyż do momentu kiedy nie będziemy brali udziału w żadnym zdarzeniu drogowym wszystko będzie w porządku, ale już w przypadku wypadku konsekwencje mogą mocno zaboleć.