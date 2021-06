Rynek drobiu: mniejsza produkcja i wyższe ceny 

Niska opłacalność i grypa ptaków przekładają się na spadek produkcji drobiarskiej. W efekcie ceny na rynku drobiu rosną. Obecnie w skupach za kurczaki brojlery płaca od 4,40 do 4,80 zł/kg, kury można sprzedać w cenie od 1,40 do 2,70 zł/kg, a indyki od 6,49 do 6,70 zł/kg.

Według Głównego Urzędu Statystycznego krajowa produkcja mięsa drobiowego w okresie styczeń-kwiecień zmalała o 1,7% . Tendencje spadkowe obserwowane są również u innych ważnych producentów w Unii Europejskiej. Uboje kurcząt w 2021 zmalały w Holandii (-19% r/r), w Hiszpanii (-1,7% r/r), oraz we Włoszech (-1,4% r/r).

W ocenie ekspertów Banku PKO BP utrzymująca się relatywnie niska opłacalność produkcji wskazuje na możliwość utrzymania spowolnionej dynamiki produkcji w 2021. Dodatkowym czynnikiem jest znacząca liczba ognisk HPAI w Polsce w stadach reprodukcyjnych, która spowodować może pogłębienie spadku wstawień w 2021.

– W sezonie jesienno-wiosennym (od listopada 2020 do czerwca 2021) liczba ognisk grypy ptaków była rekordowa (355) i miała wpływ na podaż niektórych gatunków drobiu. W gospodarstwach z HPAI utrzymywano ok. 13,9 mln szt. drobiu. W przypadków indyków (1,9 mln szt.) mogło być to ok. 8% krajowego wolumenu ubojów, których dokonuje się zwykle w tym okresie. W połączeniu ze znacznymi spadkami wylęgów piskląt indyczych w ostatnich miesiącach 2020 (-19% r/r w 2020) oznaczało mniejszą podaż żywca indyczego w 2021 – informuje Mariusz Dziwulski z Zespołu Analiz Sektorowych Banku PKO BP.