Ruszyły wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych

Dziś Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych. Pozostałe kwoty płatności za 2023 r. będą wypłacane od 1 grudnia.

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa naliczanie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych. W tegorocznej kampanii wysokość przeznaczonych na to środków to niemal 17 mld zł, a o dopłaty ubiega się ponad 1,24 mln rolników.

Do 13 października 2023 r. płatności w ramach dopłat bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego naliczono dla ponad 462 tys. rolników na kwotę 1,774 mld zł. Z kolei zaliczki w ramach płatności ONW są przygotowane do wypłaty dla 287 tys. rolników na kwotę 302,2 mln zł. Dla pozostałych rolników proces naliczania płatności zaliczkowych jest w toku. Wypłaty będą sukcesywnie realizowane od 16 października i zakończą się 30 listopada. Od 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Agencja przypomina, że środki trafiają wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów, bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne.

