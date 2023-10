Zaliczki na płatności bezpośrednie. Za co 70, a za co 85 proc.?

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą wypłacane od 16 października br. – wynika z projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zostaną one wypłacone na poziomie 70 proc. oraz 85 proc., w zależności od rodzaju pomocy.

Zaliczkami objęte będą zatem wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich z wyjątkiem płatności w ramach ekoschematu Dobrostanu zwierząt. Zaliczki z tytułu wskazanych wyżej płatności nie będą realizowane z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia kontroli administracyjnych w ich zakresie w terminie pozwalającym na wypłatę zaliczek. Dane potrzebne do obliczenia wysokości stawek dla ekoschematu Dobrostan zwierząt w odniesieniu do liczby zwierząt kwalifikujących się do objęcia pomocą będą dostępne w późniejszych terminach.

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wypłaty zaliczek za 2023 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 rolnikowi, który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego wypłaca się zaliczki w wysokości stanowiącej iloczyn 70 proc. stawki danej pomocy oraz:

obszaru stwierdzonego do przyznania danej pomocy w ramach kontroli administracyjnej, jako spełniający warunki do przyznania pomocy, albo

liczby zwierząt stwierdzonych do przyznania danej pomocy w ramach kontroli administracyjnej, jako spełniających warunki do przyznania pomocy, albo

masy surowca tytoniowego stanowiącej indywidualną ilość referencyjną.

Rolnikowi, który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatności ONW) zaliczki będą wypłacane w wysokości stanowiącej iloczyn 85 proc. stawki oraz obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej, jako spełniający warunki do przyznania pomocy.

Zaliczki będą również realizowane z tytułu płatności dla małych gospodarstw.

Zaliczki będą wypłacane do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i budżecie państwa na realizację wspólnej polityki rolnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2023 r.

Postawę prawną dla terminu wypłaty zaliczek oraz ich dopuszczalnej procentowej wielkości określają przepisy Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 44 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia 2021/2116 państwa członkowskie mogą, przed dniem 1 grudnia wypłacać zaliczki w wysokości do 50 proc. z tytułu interwencji w formie płatności bezpośrednich oraz w wysokości do 75 proc. z tytułu wsparcia przyznanego w ramach interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Jednocześnie, zgodnie z art. 44 ust. 6 rozporządzenia 2021/2116, w razie sytuacji nadzwyczajnej Komisja Europejska przyjmuje akty wykonawcze, które mogą przewidywać odstępstwo od ust. 2, ale jedynie w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to niezbędne.