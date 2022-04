Rosjanie okradają ukraińskich rolników z żywności na podstawie oficjalnego dekretu

Rosjanie już nie raz pokazali, że podczas konfliktu na Ukrainie użyją wszelkich środków, aby zgnębić przeciwnika. Tym razem sprawa dotyczy okupowanych już terenów, na których nielegalne władze pozwalają wręcz rabować ukraińskim rolnikom żywność.

– Rosja oficjalnie zezwala na rabowanie ukraińskich rolników. Ustawodawcy krasnojarscy zezwalają na „wywłaszczenie nadwyżek zeszłorocznych i tegorocznych zbiorów rolników z obwodu chersońskiego”. – to bardzo podobne działanie do stalinowskich „rekwizycji” żywności, które spowodowały Hołodomor w latach 1932-33 – poinformował UkraineWorld na Twitterze.

‼️Russia officially authorizes robbing Ukrainian farmers. Krasnoyarsk legislators permit "expropriation of the surpluss of last year's and this year's harvests of Kherson oblast farmers". — very similar to during Stalin's "requisitions" of food which caused 1932-33 Holodomor pic.twitter.com/92XAmZqgSj

— UkraineWorld (@ukraine_world) April 27, 2022