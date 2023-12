Rosja zakazuje eksportu pszenicy. Obawia się braku żywności

Największy na świecie eksporter pszenicy wprowadza tymczasowy zakaz eksportu pszenicy durum. Eksport jest wstrzymany do 31 maja 2024 r.

Rosja jest największym na świecie eksporterem pszenicy. Według rosyjskiej agencji informacyjnej Interfax, w okresie od 1 lipca do 10 listopada 2022 roku zwiększyła eksport pszenicy durum z 52 tys. ton do 657 tys. ton. Pszenicę wysyłała do Włoch, Turcji i Tunezji.

Jednak obecnie produkcja i dostawy durum są niewystarczające, dlatego rządowym dekretem tymczasowo wstrzymano eksport pszenicy. Decyzja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju i stabilizację cen, podał Reuters.

Dekret zawiera wyjątki, takie jak dostawy w ramach globalnej pomocy humanitarnej lub w ramach ogólnoświatowych umów międzyrządowych. Dozwolony jest także eksport do Osetii Południowej i Abchazji na Kaukazie Południowym, a także dostarczanie zboża w ramach dostaw.

Kraje należące do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – do których należą Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Armenia – również będą mogły odbierać eksport pszenicy durum, jeśli uzyskają zezwolenia Ministerstwa Rolnictwa.