Rolnik apeluje o interwencję w sprawie aplikacji eWniosekPlus. Nam też nie udało się złożyć wniosku…

W jaki sposób skorzystać z aplikacji eWniosekPlus? Chętnie byśmy się dowiedzieli, bo próbowaliśmy i nie udało się.

Zgadzamy się z rolnikiem, który wysłał do naszej redakcji, innych mediów branżowych, wreszcie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa list, w którym stwierdza z goryczą, że szybciej złożyłby wniosek o dofinansowanie jadąc do Biura Powiatowego, niż korzystając z aplikacji. Sama próba zalogowania się do eWniosekPlus wymaga długiego oczekiwania już na etapie weryfikacji adresu e-mail.

Gdy już link aktywacyjny dotarł, potwierdziliśmy go, pojawiła się strona, na której jest tylko informacja, że zostaliśmy zweryfikowani. Co dalej? Jesteśmy zalogowani, chcemy złożyć wniosek – i cała procedura zaczyna się od nowa…

Czy wynika to z tego, że chcieliśmy złożyć wniosek korzystając z przeglądarki innej niż Chrome w odpowiedniej wersji? ARiMR komunikuje:

“Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że aplikacja eWniosekPlus będzie poprawnie działała na przeglądarce Chrome 103.x. lub w wersjach wyższych. W przypadku korzystania z innych przeglądarek może wystąpić konieczność uaktualnienia przeglądarki do wersji wyższej od tej, na której pracujemy, aby wszystkie funkcjonalności aplikacji działały prawidłowo. Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy w aplikacji eWniosekPlus zalecane jest wyczyszczenie ciasteczek i danych stron w przeglądarce internetowej”.

Jak to możliwe, że rządowa aplikacja działa poprawnie na jednej tylko przeglądarce, a w przypadku innych nie ma takiej pewności? I jeszcze ta konieczność wyczyszczenia plików cookies i historii wyszukiwania – to wszystko nie ułatwia pracy rolnikom.

Nie dziwimy się więc temu, co napisał do naszej redakcji jeden z rolników, który skarży się, że domena nie dość, że nie jest intuicyjna, to po prostu nie działa, nazywając ją wprost bublem. Zwraca również uwagę, że łatwiej byłoby załatwić sprawę w biurze powiatowym, jednak jest to niemożliwe.