Rezygnacja z biokomponentów do paliw zażegnałaby kryzys żywnościowy

Kryzys na rynku olejów spożywczych wywindował do niespotykanych wartości ceny chociażby oleju rzepakowego. Doszło nawet do sytuacji, gdzie w sklepach w Wielkiej Brytanii wprowadzono limity sprzedaży olejów spożywczych. Tymczasem 17 tys. ton olejów spożywczych dziennie zużywanych jest w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii jako paliwo do pojazdów.

– Według nowej analizy Europa i Wielka Brytania codziennie wlewają 17 000 ton – czyli około 19 milionów butelek – oleju spożywczego do zbiorników paliwa pojazdów, mimo że jest to nawet dwa i pół razy droższe niż przed 2021 rokiem. Według badań, równowartość kolejnych 14 milionów butelek oleju palmowego i sojowego dziennie – głównie z Indonezji i Ameryki Południowej – jest również spalana jako paliwo – podaje The Guardian.

W latach 2015-2020 58 proc. oleju rzepakowego i 8 proc. oleju słonecznikowego w Europie zużywano na potrzeby napędzania pojazdów. Wiele tłumaczy się względami ekologii, chociaż tak naprawdę wpływ jego spalania na środowisko jest porównywalny do wpływu zwykłego oleju napędowego.

– Pomimo ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego na rekordowym poziomie, około 10 proc. światowych zbóż nadal przetwarza się na biopaliwa, co według niektórych szacunków wystarczy, by wyżywić 1,9 miliarda ludzi przez rok – podaje The Guardian.

Wg raportu Green Alliance, jeśli Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i UE zmniejszą o połowę swoje wspólne wykorzystanie biopaliw z upraw, dotychczasowy eksport zboża z Ukrainy – który wyżywił około 125 milionów ludzi – mógłby zostać całkowicie przez nie zastąpiony.