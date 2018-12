Rekompensaty za nieutrzymywanie świń

W biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 października 2017 roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń.

– Posiadacze utrzymujący świnie na obszarach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1378) , którzy nie mogli dostosować gospodarstw do wymagań Programu bioasekuracji mogli do 14 sierpnia br. składać do powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji. Powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w takim gospodarstwie, wydaje decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi. Posiadaczowi świń będzie przysługiwać rekompensata. – informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

5 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1684), które wydłuża termin składania takich wniosków do końca października 2017 r.

Źródło: MR i RW